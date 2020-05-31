KOBİ’lere 6 ay geri ödemesiz işe dönüş kredisi veriyor

QNB Finansbank KOBİ’lere özel 6 ay geri ödemesiz işe dönüş kredisi veriyor. QNB Finansbank, Covid-19 (Corona Virüs) pandemisi nedeniyle dönemsel nakit akışı ve yeni döneme hazırlık amacıyla yatırım ihtiyacını karşılamak üzere KOBİ’lere destek olmak amacıyla yeni bir kredi paketi daha sunuyor.

QNB Finansbank işe dönüş kredisi çerçevesinde KOBİ’ler, 6 aya kadar ödemesiz, 36 ay vadeli aylık yüzde 0,75’ten başlayan faizlerle taksitli ticari kredi kullanabilecekler. Paket kapsamında tarım sektöründeki firmalar için de hasat dönemine uygun kredi bulunuyor. Tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve çiftçiler de İşe Dönüş Kredisinden faydalanabilecek.

QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, COVID -19 sürecinden olumsuz etkilenen reel sektörü desteklemek üzere Mart ayından bu yana, kredi geri ödemelerini 3 ay ertelediklerini, KGF ve KOSGEB destekli krediler kullandırdıklarını, yeni işe geri dönüş kredisiyle de nakit akışında zorlanacak, yeniden işine dönecek birçok firmaya 6 ay ödemesiz dönem ile destek olmak istediklerini belirtti.