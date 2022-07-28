Koç Holding'den dikkat çeken yatırım

Sektörünün öncü kuruluşu Otokoç Otomotiv, NFT, Metaverse ve DAO (Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon/Decentralized Autonomous Organization) üzerinde projeler üretmek üzere yatırımlara başladı. Odağına insanı alan Türkiye’nin lider mobilite şirketi Otokoç Otomotiv, bu doğrultuda Decentraland’de satın aldığı Otokoç Metazone alanı üzerinde erişilebilir ve sürdürülebilir bir deneyim merkezini hayata geçiriyor.

Otokoç Metazone yatırımı nedeniyle heyecan duyduklarını belirten Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Son yıllarda teknolojide yaşanan hızlı gelişmeyle birlikte tüketicilerin imkanları, buna bağlı olarak da ihtiyaçları ve davranışları değişiyor. Bu durumda ihtiyaç ve beklentilerin yakından izlenerek yenilenmesi hatta ‘yeniden yapılanması’ önem kazandı. Biz de müşterilerimize en iyi hizmeti sağlamak için teknolojik trendleri takip ediyor ve uyguluyoruz. Metaverse’deki arsa yatırımımız bu doğrultuda attığımız son adımlardan biri. Markaların konfor alanlarından çıkmalarına olanak tanıyan Metaverse, daha esnek ve yeni iş modelleri geliştirmelerinin yanı sıra yaratıcı çözümlerle daha çok tüketiciye ulaşmalarının da önünü açıyor.”

“Deneyime erişimde fırsat eşitliği”

Hayatımıza girdiğinden bu yana hepimizde merak uyandıran Metaverse’ün birçok sektör için de deneyimini geliştirecek, markalara ve yaratıcı ekonomiye katkı sağlayacak farklı alanlar barındırdığını belirten ve şirket olarak hem müşteri deneyimi adına hem de bu alanlara yönelik birçok planları olduğunun altını çizen Esra Arslanbaş Kaynak, “Metaverse dünyası herkese farklı alanlardan erişim imkanı sağlayarak eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasında önemli bir rol oynuyor. Biz de Otokoç Otomotiv olarak bu alanda sektörümüze örnek olacak uygulamalara imza atan marka olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Otokoç Otomotiv’in Metaverse alanı Otokoç Metazone, tüm tüketicilere hizmet veren, son derece önemli ve sürdürülebilir bir deneyim merkezi olma işlevi üstlenecek.” dedi.

“Metaverse’de Cam Tavanlar Yok”

Bu konudaki ilk adımı bir süre önce Pazarlama Türkiye Zirvesi kapsamında düzenlenen “Metaverse’de Cam Tavanlar Yok” başlıklı etkinlik kapsamında kamuoyu ile paylaştıklarını belirten Kaynak sözlerini şöyle sürdürdü: “Otokoç Otomotiv olarak mesleklerin cinsiyeti olmadığı bilincini benimsiyoruz. “Cam Tavan Arabada Güzel” adını verdiğimiz projemizi de bu gerçeklerden yola çıkarak, cinsiyete dayalı yargılara ve hayatın her alanında yaşanan eşitsizlik sorununa dikkat çekmek amacıyla başlatmıştık. Kadınların Metaverse dünyasında da daha eşitlikçi daha aktif rollerde olma bilincinin artırılması gerekliliğine inanıyoruz. Bu platformda da sesimizi duyurmaktan çok mutluyuz. Otokoç Metazone ile birlikte hem her alanda bir deneyim merkezini hayata geçirirken, kadınların önündeki görünen-görünmeyen engelleri kaldırmak ve farkındalığı artırmak için cam tavanları hep birlikte kırmaya devam edeceğimiz için gururluyuz.”

Otokoç Otomotiv Hakkında;

Koç Topluluğu’nun otomotiv sektöründeki ilk yatırımı olarak 1928 yılında kurulmuş olan ve otomotiv tarihini başlatan Otokoç Otomotiv, bugün; Otokoç, Avis, Avis Filo, Budget, Otokoç Sigorta, Zipcar, Otokoç 2. El, Otokoç Parça ve Lastick markalarıyla hizmet veren, Türkiye’nin en büyük otomotiv perakendeciliği, araç kiralama ve araç paylaşımı şirketidir. Otokoç çatısı altında Ford, Ford Trucks, Volvo, Fiat, Alfa Romeo, Jeep ve Maserati markalarıyla yeni araç satışı, servis ve yedek parça hizmetleri, toptan yedek parça satışı, sigorta ve finansman, aksesuar satışı, 2. el araç satışı ve araç koruma sistemlerini, özetle tüm otomotiv çözümlerini tek çatı altında müşterilerine sunuyor. Araç kiralamada ise Avis ve Budget markalarıyla kısa dönem kiralama; Avis Filo ile operasyonel kiralama, diğer adıyla filo kiralama; Zipcar markasıyla ise saatlik kiralama yani araç paylaşımı hizmetini müşterileriyle buluşturuyor. Otokoç Otomotiv, Türkiye, Yunanistan, Azerbaycan, Macaristan, Gürcistan, Kazakistan, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs ve Kuzey Irak’ta, “Yenilikçi mobilite çözümleri geliştiren, küresel ve lider referans noktası olma” vizyonu ile faaliyetlerine devam ediyor.