KOÇ'ların Otomotivdeki İlk göz ağrısı 90 Yaşında

GAZETE EKONOMİ -Türkiye’nin en köklü otomotiv şirketi Otokoç Otomotiv, 1928 yılında Ankara’da Ford bayiliği ile başlayan yolculuğunun 90. yılında, Türkiye Otomotiv pazarından aldığı %8 pay,gerçekleştirdiği 100 bin adetlik araç satışı, 90 bin adetlik araç kiralama filosu ve 4.000’e yakın çalışanıyla 9 ülkede faaliyet göstermektedir. Otokoç Otomotiv 2018 yılında 8,5 milyar TL ciro hedefliyor. Türkiye’de otomotiv perakendeciliği, araç kiralama ve araç paylaşım alanlarında ilklere imza atarak sektörün gelişmesine önemli katkılarda bulunan Otokoç Otomotiv, bugün mobiliteyi temsil eden bir şirket olma misyonuyla gelecek nesillere hizmet sunmaya hazırlanıyor.



Törene büyük katılım



Koç Topluluğu’nun ilk otomotiv şirketi olan Otokoç Otomotiv’in 90., Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un iş hayatına başlayışının ise 60. yılı Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen törenle kutlandı. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un ev sahipliğinde düzenlenen törene, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen ve Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir’in yanı sıra Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, Otokoç Otomotiv’in mevcut ve emektar yöneticileri, cemiyet hayatından konuklar ile yurt içi ve yurt dışından iş dünyası temsilcileri katıldı.