Kocaeli Cem Bialetti'de grev

Birleşik Metal-İş ve Cem Bialetti Ev ve Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş. arasında ücret, sosyal ödeme ve ödeneklerle ilgili anlaşma sağlanmaması üzerine 07 Mayıs 2019 tarihinde işyerinde grev başladı.



Birleşik Metal-İş Sendikası ile Cem Bialetti arasında yapılan toplu sözleşme müzakereleri 21 Kasım 2018 tarihinde başladı. İşveren ilk ücret ve ücrete bağlı maddelerle ilgili teklifini ise 23 Ocak 2019 tarihinde, yani uyuşmazlık sürecinde yaptı.



Sendika tarafından yapılan basın açıklaması şu şekilde: "Ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 arası Enflasyon rakamları % 20,30’dur. Bu hesaplama ne yazık ki işçilerin temel ihtiyaç maddelerinde gerçekleşen fiyat artışlarını yansıtmaktan çok uzaktır. Açıklanan bu aldatıcı enflasyon rakamı ortadayken işveren vekillerinin teklifi “resmi” enflasyonun bile çok altında kalmıştır.



Sendika olarak, Cem Bialetti işyerinde çalışan üyelerimiz ile yaptığımız son bir değerlendirme toplantısı sonucu, verilen teklifin talepleri karşılamaktan uzak olduğu ortak görüşüne varılarak hep birlikte greve çıkma kararı verilmiştir. Bunun üzerine Sendikamız da grev pankartını Kocaeli’deki Fabrika ile İstanbul’daki Genel Merkez binasına asarak grevi başlatmıştır.



Cem Bialetti grevinin başta Cem Bialetti’de çalışan Sendika üyelerimize ve Türkiye işçi sınıfına hayırlı olmasını dileriz".