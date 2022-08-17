Kocatepe Coffee 1919 Hizmete girdi

Kocatepe Coffee 1919 markasının Kastamonu şubesi hafta sonu kapılarını müşterilerine açtı. Cevizli Park yanında hizmete giren Kocatepe Coffee 1919, Dilaver Barut, Feyyaz Pattabanoğlu, Cenk Cevheroğlu ve Caner Çaycı’nın ortaklığında Kastamonu’ya kazandırıldı.

Metrekare, menü, perakende teşhir alanı ve mimari projesi ile bilindik bir coffee shop’dan çok daha fazlasını barındıran Kocatepe Coffee 1919, bir kahveciden beklenen her şey ve daha fazlasına sahip, örneği ve rakibi olmayan Türk markası, self servis bir kahve evi konseptine sahip… Konseptin hedef kitlesi orta yaş, genç ve öğrenci. Zengin içecek menüsünün satışının tetikleyicisi olarak planlanmış unlu mamuller, taze pasta, çikolata bazlı tatlılar ve yine taze hazırlanan sandviçlerle donatılmış güçlü bir görsel şölene sahip özenle hazırlanmış yiyecek teşhir dolaplarıyla donuk ve standart ürünlerin çok önünde lezzetleri uygun fiyat politikasıyla sunuyor.

Günlük ve taze ürünlerin bulunduğu işletme; eşsiz tatlı grubu, sandviçleri, Türk kahvesi ve dünya kahve çeşitleri ile çikolatalardan oluşan zengin bir menüye sahip. Mekanda, özellikle San Sebastian Cheesecake’nin müdavimleri oluşmaya başladı bile.

‘MARKA OLARAK YILLARCA YAŞATMAK İSTİYORUZ’

Kocatepe Kahve isminin 1949 yılından beri yaşadığını ve yıllarca yaşatmak istediklerini söyleyen Yıldırım, “Marka 1919 yılında Ankara Kocatepe’de “Kocatepe Kahvecisi” olarak Bayan Maruşya adında yabancı bir yatırımcı tarafından kurulmuş ve 1949 yılına kadar üretimini bu isimle gerçekleştirmiştir. 1949 yılında marka tescili yapılarak Kocatepe Kahve ismini almış ve günümüze kadar da bu isimle gelmiştir. Biz Kocatepe Kahveyi 2012 yılı Ocak ayında resmi olarak Karpet Şirketler Grubu’nun bünyesine dâhil ettik. Sektörde kaliteyi temsil eden Kocatepe Kahve markasının ülkemizde ve dünyada adını duyurmak ve taşımış olduğu misyonu milyonlara ulaştırmak amacıyla en kaliteli hizmet anlayışını benimsedik. Bu günlere gelirken markaların zaman içerisinde uğradığı bazı vizyon kayıpları, pazarlama zafiyetleri, ürün tedarik edememe gibi bir çok olumsuz koşulları tamamen ortadan kaldırarak markaya yepyeni bir vizyon kazandırıp en kaliteli hammadde tedarikini sağladık, bununla beraber en doğal üretim metotları ile en kaliteli ürünleri ürettik ve üretmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı. Hasan Yıldırım'a katkılarından dolayı teşekkür eden ‘Çayhane’ projesinin sahibi Mehmet Alp Ehliz, her hafta önemli kişileri öğrencilerle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi