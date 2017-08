Kolundaki bilezikleri satıp tavuk çiftliği kurdu

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincanlı 43 yaşındaki ev hanımı Nuriye Beket Çakmak, köy hayatı ve tavuklara olan sevgisinden dolayı biriktirdiği para ve kolundaki bileziklerini satıp 40 bin kapasiteli tavuk çiftliği kurarak hem çocukluk hayalini gerçekleştirdi hem de kendi işinin patronu oldu.

Kent merkezine bağlı Demirkent beldesinde yaşayan lise mezunu Çakmak, tavuklara ve köy hayatına olan sevgisinden dolayı çocuk yaştan itibaren tavuk çiftliği kurmayı hayal etti.

Evli ve 2 çocuk annesi Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli olan eşinin çalıştığı dönemde hem çocuklarını büyütmek hem de ekonomik sebeplerden dolayı bu hayalini gerçekleştiremedi.

Bu süreçte bir miktar para biriktiren Çakmak, eşinin emekli olması ve küçük çocuğu Soner Ege'nin de anaokuluna başlaması sebebiyle çocukluk hayali tavuk çiftliğini kurmak için bir yıl önce araştırmaya başladı.

Veteriner olan bir yakınının teşvikiyle araştırmaları sürdüren ve oturduğu beldeye 35 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde kullanılmayan bir tavuk çiftliğini bulan Çakmak, burayı kiralamaya karar verdi.

Durumu paylaştığı eşinin "Acele etme, araştıralım" demesine rağmen çocukluk hayalini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşayan Çakmak, biriktirdiği bir miktar parasının yanı sıra kolundaki bileziklerinin de aralarında bulunduğu ziynet eşyasını satıp bir araya getirdiği parayla söz konusu çiftliği kiraladı.

Çakmak daha sonra ekonomik sıkıntılarına rağmen hiç kimseden yardım almadan önce çiftliğe bakım yaptırdı sonra borçlanarak besleyeceği tavuklar için yem, yemlik, suluk gibi gerekli ürün ve eşya ile et verimi yüksek civcivler satın aldı.

Kuruluş aşamasında, daha önce herhangi bir işte çalışmamasına rağmen tek başına büyük emek verdiği çiftlikte beslediği civcivlerini veteriner hekim kontrolünde 45 günde büyütüp kesilecek aşamaya getiren Çakmak, tavukları Et ve Süt Kurumu Kombinasına kesime gönderip satarak hem borçlarını ödemeye hem de para kazanmaya başladı.

- İşi büyütünce 5 kişiye istihdam sağladı

Yeniden civciv alarak çiftliğinde besleyip aynı şekilde satan Çakmak, kısa sürede işlerini büyütünce kendisine yardımcı olacak 5 kişiye istihdam sağladı.

Çakmak, her gün yaklaşık 10 saatini çiftlikte geçirip, tavuklarının yemlemesinden suluk ve yemliklerinin temizliğine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

İşini biraz daha büyüterek kendine ait bir çiftlik satın almayı amaçlayan Çakmak, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin, istihdam sağlamanın ve ailesinin geçimine katkıda bulunmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyor.

- "Zor ama zevkli bir iş"

Nuriye Beket Çakmak, AA muhabirine, çiftliğin kapasitesini büyütmeyi hedeflediğini dile getirerek,"Daha önce ev hanımıydım, herhangi bir işle uğraşmadım. Hayalimi gerçekleştirmek için bu işi yapmaya karar verdim ve bunu başardığım için çok mutluyum. Evde oturan kadınlara böyle bir işle uğraşmalarını öneriyorum. Zor fakat zevkli bir iş. Burası 40 bin kapasiteli, tek isteğim ve hedefim 60 bin kapasiteli bir çiftlik kurup kendi çiftliğimin sahibi olmak." ifadelerini kullandı.