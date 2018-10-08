Konkordato dedikoduları ülkemize zarar veriyor

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin ekonomik saldırılarla mücadele ettiği bir dönemde kriz söylentilerinin ülkeye en büyük zararı verdiğini belirterek, "Bazı firmalarımız için konkordato ilan edileceği yönündeki dedikodular, sadece adı geçen firmaya değil, ülke ekonomimize ve milletimize de zarar veriyor. Hassasiyetle geçmemiz gereken bir dönemde asılsız iddiaları ortaya atanlara karşı odamızın disiplin kurulu göreve hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, son aylarda döviz merkezli ekonomik saldırılarla birlikte özel algı operasyonları yürüten kriz çığırtkanlıklarıyla da mücadele ettiğini kaydetti.

Ekonomi yönetiminin finans ve bankacılık sektörleriyle reel kesimi de kapsayan düzenlemeleri hayata geçirdiğini hatırlatan Burkay, bununla birlikte iş dünyasıyla istişare edilerek hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'ndan da umutlu olduklarını aktardı.

Türkiye'nin yeni kalkınma hamlesini katma değerli üretim ve ihracatla yakalayacağına olan inançlarını "İnadına üretim, inadına ihracat" söylemleriyle desteklediklerini dile getiren Burkay, böylesine hassas ve Türkiye'nin ekonomik saldırılarla mücadele ettiği bir dönemde kriz söylentilerinin ülkeye en büyük zararı verdiğine dikkati çekti. Burkay, şunları kaydetti:

"Bazı firmalarımız için konkordato ilan edileceği yönündeki dedikodular, sadece adı geçen firmaya değil, ülke ekonomimize ve milletimize de zarar veriyor. Hassasiyetle geçmemiz gereken bir dönemde asılsız iddiaları ortaya atanlara karşı odamızın disiplin kurulu göreve hazır.

Kamu-özel sektör omuz omuza verip inancımızı diri tutarak, daha önceki kriz dönemlerinde olduğu gibi bu darboğazdan da ülkemizi güçlendirerek çıkaracağız. Özellikle karlılıklarını koruyan ya da yatırım potansiyeli bulunan firmalarımız için ortaya atılan konkordato iddiaları, firmalarımızın güven ve itibarlarına zarar veriyor. Kent ve ülke ekonomisini ayakta tutan firmalarımıza karşı üretilen dedikodu ve karalama kampanyalarına karşı iş dünyası temsilcileri olarak kendi ekosistemimizde harekete geçmeliyiz. Bu konuda odamızın disiplin kurulu göreve hazır. Mağdur olan tüm üyelerimiz taleplerini genel sekreterliğimize bildirebilir."