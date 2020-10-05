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Konukoğlu'na önemli görev

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanlığına seçildi.

Konukoğlu'na önemli görev

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanlığına, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu seçildi. TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanlık Divanı Seçimi Toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Kıvanç ve S.Selim Kandemir başkanlıklarında video konferans yolu ile gerçekleştirildi.​ Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Meclis Başkanlığına Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Meclis Başkan Yardımcılığına ise Zorlu Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Zeki Zorlu oybirliği ile seçildi.​

“SEKTÖR ŞÜKRAN BORÇLU”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, tekstil sektörünün en organize çalışan sektör olarak nitelendirilmesindeki en büyük payın sektör meclisinin kuruluşundan bu yana özverili çalışmalarını esirgemeyerek Meclise Başkanlık eden Abdulkadir Konukoğlu’nun olduğunu belirterek, kendilerine tekstil sektörü olarak şükran borçlu olduklarını ve bundan sonrada kendisinin bilgi ve tecrübelerine ihtiyaç duyduklarını ifade etti. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi S.Selim Kandemir ise tekstil sektörünün duayeni Abdulkadir Konukoğlu ile çalışmış olmaktan onur duyduklarını dile getirerek, kendisine tekstil sektörü ve sektör meclisi için yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. 52 yıldır tekstil sektörünün, 30 yıldır ise TOBB camiasının içinde bulunduğunu ifade eden Abdulkadir Konukoğlu, Tekstil Sanayi Meclisi olarak sektör adına çok önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, tüm bu çalışmalar esnasında yanında olan birlik ve beraberlik içinde çalıştığı Meclis üyelerine teşekkürlerini iletti.

SEKTÖRÜ İLERİYE TAŞIYACAK

Meclis Başkanlığına seçilen Adil Sani Konukoğlu, tüm Meclis üyelerine teşekkür ederek, bundan sonra da sektör meclisi olarak sektörün çalışmalarına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Sektörün sorunlarını TOBB yönetimi ile birebir takip edeceklerini ifade eden Adil Sani Konukoğlu, sektörü daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.

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