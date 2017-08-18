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Köyüne kurduğu mermer fabrikasından 30 ülkeye ihracat yapıyor

- Bilecikli iş adamı Turgut Özen, doğduğu köydeki ocaktan çıkardığı mermer blokları işleyerek ABD, Almanya, Belçika, Hollanda, İspanya ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 ülkeye ihraç ediyor - Özen: "Rakiplerimiz İtalya, İspanya, Yunanistan. Onlarla yarışıyoruz. Biz şu an Türkiye'de işlenmiş mermerde bu saydığım ülkelerin üzerindeyiz" - "Dünyanın her yerinde varız. Bizim dünyada girmediğimiz mutfak, banyo yok"

Köyüne kurduğu mermer fabrikasından 30 ülkeye ihracat yapıyor

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecikli iş adamı Turgut Özen, doğduğu merkez İlyasbey (Yarhisar) köyündeki ocaktan çıkardığı mermer blokları işleyerek, ABD, Almanya, Belçika, Hollanda, İspanya ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 ülkeye ihraç ediyor.
"TBMM Üstün Hizmet Ödülü" sahibi de olan Özen, yıllık 500 bin metrekare mermer üretim üretim kapasitesi olan fabrikasında 120 kişiye istihdam sağlıyor.
Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilecik'in merkez İlyasbey (Yarhisar) köyünde bir vergi memurunun çocuğu olarak dünyaya geldiğini, meslek lisesinden mezun olduktan sonra çalışma hayatına atıldığını söyledi.
Özen, küçük yaşta kendisine verdiği sözü tutarak 1994 yılında kendi köyünde mermer ocağı işletmeye başladığını, 2000 yılında ilk fabrikayı, 2007'de ise ikinci fabrikayı faaliyete geçirdiğini hatırlatarak, "Önce kendi köyümde 1994'de ham madde ocağımızı açtık. 2000'de de ocağımızın yanında fabrikamızı kurduk. Şu ana kadar yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapmaktayız." dedi.
Tamamen yurt dışına çalıştıklarını belirten Özen, ihracattaki durumlarının iyi olduğunu ancak Ortadoğu'daki gelişmeler yüzünden bazı sıkıntılar yaşadıklarını, son aylarda taşıma şirketlerinin navlun fiyatlarını ve liman masraflarını büyük oranda artırdıklarını, konteyner bulmakta zorluk çektiklerini anlattı.
- "İşimi severek yapıyorum o yüzden başarılıyız"
Özen, eğitiminin de mermer üzerine olduğunu belirterek, "Benim mesleğim mermer. Bilecik Endüstri Meslek Lisesi mermer bölümü mezunuyum. İşimi severek yapıyorum o yüzden de çok başarılıyız. Üretim kapasitemiz yıllık 500 bin metrekare civarında. ABD, Almanya, Belçika, Hollanda, İspanya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 ülkeye mal veriyoruz." diye konuştu.
- "Rakiplerimiz İtalya, İspanya, Yunanistan"
İşlenmiş mermerde çok iddialı olduklarını vurgulayan Özen, şöyle devam etti:
"Biz dedik ki dünyayla yarışacağız ülkemize döviz getireceğiz. İç pazara mal satmak kolay. İç pazar bir işletmeyi tembelleştiriyor ama uluslararası çalışmak o firmayı ciddileştiriyor. Ondan dolayı da uluslararası çalışıyoruz, rakiplerimiz İtalya, İspanya, Yunanistan. Onlarla yarışıyoruz. Biz şu an Türkiye'de işlenmiş mermerde bu saydığım ülkelerin üzerindeyiz."
- "Dünyada girmediğimiz mutfak, banyo yok"
Özen, kapasitelerini daha da artıracaklarını belirterek, "Şu an 120 çalışan var. İnşallah kapasiteyi artıracağız. Fabrikada tamamen işlenmiş ürünler üretmekteyiz. Ocağımızdan blokları çıkartıyor ve hemen yanımızda bulunan fabrikamızda işliyoruz. Son teknoloji ürünü makinelerle çalışıyoruz çünkü yurt dışındaki alıcılar mutlaka tesisimize geldiğinde makine faktörüne bakıp ciddi olup olmadığımızı, sistemi çok iyi takip edip etmediğimize bakıyorlar. Dünyadaki projelere makinelerimize güvenerek giriyoruz. Dünyanın her yerinde varız. Bizim dünyada girmediğimiz mutfak, banyo yok." ifadelerini kullandı.

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IhracatMermer
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