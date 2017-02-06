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KSS Projesi olan kurumlar daha avantajlı

Hayırsever KOBİ’leri kurumsal bir yapıya dönüştürmeyi amaçlayan TÜRKONFED, “KOBİ’ler için KSS Projesi”ni, Malatya’da yapılan çalıştay ile tamamladı. 7 ilde gerçekleştirilen toplantılarda 500’e yakın KOBİ’ye ulaşıldı. Başkan Kadooğlu, “KSS’yi bir kurum kültürü haline getiren KOBİ’ler rekabetçilikte bir adım öne çıkıyor” dedi.

KSS Projesi olan kurumlar daha avantajlı
Ayşegül Yıldız yazıyor - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), KOBİ’ler için geçtiğimiz yıl başlattığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projesi’ni Malatya’da düzenlediği çalıştay ile tamamladı. Avrupa Birliği – Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki Sivil Toplum Diyaloğu Programı tarafından finanse edilen, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSSD) ve Hollanda’dan MVO Nederland işbirliğiyle gerçekleştirilen “KOBİ’ler için KSS Projesi” kapsamında Kayseri, Kütahya, Trabzon, Kocaeli, Hatay, Denizli ve Malatya’da çalıştaylar düzenlendi. 500’e yakın KOBİ’ye var olan yardımseverlik duygularının kurumsal bir yapıya dönüştürebilme yolları anlatıldı.

Bu çalıştaylar ile KOBİ’lere, AB ülkeleri ve Türkiye’deki iyi uygulama örneklerini aktarıldı. KOBİ’ler nezdinde KSS bilincini artırmayı ve şirketlerin iş modellerini yeniden şekillendirmelerini sağlamayı hedeflediklerini anlatan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, “KSS projelerini sivil toplumla özel sektör arasındaki ilişkiyi güçlendirmesi açısından çok önemsiyoruz. Çünkü KSS, dünya için, insanlık için, çevre için, sürdürülebilir gelecek için önemli bir kalkınma alanıdır. Projemizle Anadolu’daki farkındalığı artırma, KSS’yi bir kurum kültürüne dönüştürme ve bu konularda politikalar geliştirilmesi yönünde önemli bir başarı elde ettik. Şirketlerin sadece kendisini değil içinde bulunduğu toplumu da geliştirmesi gerekiyor. Toplumu etkileyip, doğru şekilde dönüştürecek ve sosyal fayda yaratacak projeler geliştiren şirketler yani KSS’yi bir kurum kültürü haline getiren KOBİ’lerin, rekabetçilikte öne çıkacağına inanıyoruz” dedi.
 
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Kurumsal Sosyal SorumlulukKss ProjeleriTÜRKONFEDSivil Toplum Diyaloğu
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