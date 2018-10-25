Kumaşın yıldızları ödüllerini alacak

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından 2012 yılından beri düzenlenen “ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması”nın 7’incisinde dereceye girenler ödüllerine kavuşuyor.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri bünyesinde faaliyet gösteren firmaların tasarım kapasitelerinin yükseltilmesi, yarattıkları katma değeri arttırmak ve başta bölgede kurulu üniversiteler olmak üzere Türkiye genelindeki öğrencilerin yaratıcılıklarını sektöre kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni 31 Ekim 2018 tarihinde Adana Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

Yurtdışında okuma imkanına kavuşacaklar

ATHİB tarafından Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteğiyle düzenlenen yarışmaya aralarında tekstil mühendisliği bölümünde okuyan 16 üniversiteden 74 öğrenci katıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılacağı törende birinciye 15 bin TL, ikinciye 12 bin TL ve 3’üncüye de 9 bin TL para ödülü verilecek. Dereceye giren ilk 3 tasarımcı Ticaret Bakanlığı'nın uygun gördüğü kontenjan çerçevesinde yurtdışında eğitim imkanına da kavuşacak. Ayrıca ilk 10 finaliste; dokuma tezgahı hediye edilecek ve Paris Premiere Vision ile Design Week Turkey fuarlarına gönderilecek.

İki önemli isim sahneye taşıyacak

Yarışmada dereceye giren tasarımcıların kumaşları, 2’nci ve 3’üncü ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda dereceye girerek eğitimlerini İtalya’daki NABA Milano Academy’de tamamlayıp yurda dönen Arif Kara ve Şenay Aslan’ın imzası ile sahneye taşınacak. Kara ve Aslan’ın yeni tasarımları da ilk kez ödül töreninde görücüye çıkacak.

Gecede Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından oluşan özel bir koreografi ve orkestra sunumu da sahne alacak. Yarışmaya sponsor olan firmalar ise şunlar:

Arseteks Tekstil (Adana), Bakırlar Tekstil (Adana), Bossa (Adana), İskur İplik Kumaş (Kahkamanmaraş), Kıvanç Tekstil (Adana), Kimteks (Adana), Kipaş Mensucat (Kahramanmaraş), Meteks Moda Dokuma (Adana), Şirikçioğlu Mensucat (Kahramanmaraş), Oğuz Tekstil (Adana).