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Kurumsal yapısı bir ödül daha aldı

Sütaş, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) gerçekleştirdiği 10. Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında düzenlenen Kurumsal Yönetim Ödülleri’nde bu sene de ‘En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip Halka Açık Olmayan Aile Şirketi’ ödülünü aldı.

Kurumsal yapısı bir ödül daha aldı
Ayşegül Yıldız yazıyor - Sütaş, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) gerçekleştirdiği 10. Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında düzenlenen, Kurumsal Yönetim Ödülleri’nde bu sene de ‘En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip Halka Açık Olmayan Aile Şirketi’ ödülünü aldı.  Intercontinental İstanbul Otel’de gerçekleştirilen törende Sütaş Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Yılmaz, ödülü TKYD Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhsin Mengütürk’ten aldı.

Duygu Yılmaz, ödülle ilgili, “Sütaş’ta entegre faaliyetlerimizi her geçen gün güçlenen bir kurumsal yapı içinde yürütüyoruz. Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk olarak sıralanan evrensel kurumsal yönetim ilkeleri, kurulduğumuz günden bu yana benimsediğimiz değerlerimizle örtüşüyor; sürdürülebilir bir kurum olma yolunda bize rehberlik ediyor. Gururla söyleyebilirim ki; TKYD’den ikinci defa aldığımız bu ödül bize ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi bir kez daha kanıtladı” dedi.
 
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Kurumsal Yönetim ZirvesiSütaşTKYDKurumsal Yönetim ödülleriHalka Açık Olmayan şirket
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