Kusursuz sistemi hedefledi mükemmellik ödülü aldı

Türkiye’nin gıda sektöründe lider şirketlerinden Şölen, JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) tarafından Toplam Üretken Bakım (Total Productive Maintenance) alanında ‘Mükemmellik Ödülü’nü alarak büyük bir başarıya imza attı.

İnovatif ve teknoloji odaklı yaklaşımıyla çalışmalarını sürdüren Şölen, işletmelerde tüm süreçlerde kayıpları azaltarak verimliliğin en üst seviyeye çıkartılması felsefesi üzerine kurulmuş bir yönetim modeli olan Toplam Üretken Bakım (Total Productive Maintenance) alanında JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) tarafından her yıl düzenlenen TPM Awards 2020’de ‘Mükemmelik Ödülü’ne layık görüldü.

İstanbul Silivri fabrikasında 2014 yılından bu yana hata oranını sıfıra düşürmeyi hedefleyen TPM ile çalışmalarında verimi artıran Şölen, günlük üretim faaliyetlerinin içerisinde çalışanların tamamının katılımını gerektiren bu yaklaşım ile arıza ve hata oranları, müşteri şikâyetleri, işçilik ve bakım maliyetleri ile iş kazalarını azaltarak kusursuz bir sistem kurmayı amaçlıyor. Bu sistem, şirket organizasyonundaki her çalışanı, birimi ve fonksiyonu kapsıyor. Şölen, bu sistemle üretimde kullandığı makinaları daha yakından tanıyarak, onları en yüksek kapasitede kullanma yollarını deneyimliyor. Tüketicilere ürünlerini en güvenilir, en kaliteli şekilde sunan Şölen, bu alandaki yatırımlarına bundan sonra da devam etmeyi planlıyor.

Şölen, dünyanın sayılı tesisleri arasında gösteriliyor

Şölen gıda güvenliği, hijyen ve kalite bakımından en üst seviyede üretim şartlarına sahip, endüstri 4.0’ın tüm gerekleriyle donatılmış tesislerinde ileri teknolojisi, akıllı deposu, yapay zeka donanımını kullanmaya uygun hatları ve yoğun robot kullanımı ile dünyanın sayılı tesisleri arasında gösteriliyor. 2020 yılı itibariyle ERP sistemini, en son versiyonu olan SAP HANA’ya geçiren Şölen, tüm sistemlerin birbirleri ile online iletişimde olmaları sebebiyle talep planlamadan tahsilata kadar olan süreçlerini entegre yönetiyor. Akıllı deposu, optimizasyonu sağlayan bir algoritma ile çalışan sahip yapay zekâ tarafından işletiliyor. Hammaddeden son ürüne kadar her şey akıllı depoda saklanıyor. Akıllı depo dahil, fabrikadaki tüm birimler Endüstri 4.0 için geliştirilen özel yazılım üzerinden birbiriyle haberleşiyor. ERP’ye entegre bu sistemler sayesinde tüm hatlardaki aktiviteler sürekli takip edilebiliyor ve bu akış, anlık olarak raporlanabiliyor. Sistem, kalite ile ilgili herhangi bir sorunda anında müdahale imkanı sağlıyor. Bütün sistemler bir önceki aşamayı sorgulayarak ilerliyor. Şölen, ulaştığı bu üretim kalitesi ile tüm dünyada, denetim ve belgelendirme yapan kuruluşlardan biri olan SGS tarafından yapılan BRC ve IFS denetimlerinden AA ve High Level kategorisinde en yüksek puan alan nadir şirketler arasında yer alıyor.