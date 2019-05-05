Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin dünya Bursa
DHgate ile iş birliği
DHgate ile iş birliği
Milli ürüne milli lastik
Milli ürüne milli lastik
Tansiyona uzaktan takip
Tansiyona uzaktan takip
“Fındıkta verim artmalı"
“Fındıkta verim artmalı"
Zam şampiyonu limon
Zam şampiyonu limon

Kuveyt Türk’ten KT Portföy’e üst düzey atama

Kuveyt Türk’te 23 yıldır çeşitli görevlerde bulunan Hamit Kütük, bankanın yüzde 100 iştiraki olan KT Portföy Yönetimi A.Ş’ye yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak atandı. 

Kuveyt Türk’ten KT Portföy’e üst düzey atama
banner17

Kuveyt Türk’te 23 yıldır çeşitli görevlerde bulunan Hamit Kütük, bankanın yüzde 100 iştiraki olan KT Portföy Yönetimi A.Ş’ye yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak atandı. KT Portföy, 2,32 milyar TL’lik portföy büyüklüğüyle sektördeki 52 şirket arasında 11. sırada yer alıyor.

Kuveyt Türk’ün uluslararası faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulumu ve yönetimi hizmeti vermek amacıyla yüzde 100 iştiraki olarak 2015 yılında kurduğu KT Portföy Yönetimi A.Ş.’ye üst düzey bir atama gerçekleştirildi. Kuveyt Türk’te 23 yıldır çeşitli kademelerde görev yapan sektörün deneyimli isimlerinden Hamit Kütük, KT Portföy’e yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak atandı. Hamit Kütük yeni görevine Nisan 2019 tarihi itibarıyla başladı.

Portföy yönetiminin her alanında faaliyet göstererek istikrarlı bir büyüme gerçekleştiren KT Portföy, 31 Mart 2019 itibariyle 2,32 milyar TL yönetilen portföy büyüklüğüyle sektördeki 52 şirket arasında 11. sırada yer alıyor. 1,16 milyar TL yatırım fonu, 1,09 milyar TL Emeklilik Yatırım Fonu yöneten KT Portföy, bireysel portföy yönetimi hizmeti de sunuyor. Firma, kurduğu Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile de girişimcilere destek oluyor.

Hamit Kütük kimdir?

Hamit Kütük, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2013 yılında Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Kütük, aynı üniversitede İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans üzerine doktora programına devam ediyor. Bankacılık hayatına 1996 yılında Kuveyt Türk Hazine bölümünde dealer olarak başlayan Hamit Kütük, Kuveyt Türk’teki kariyerine sırasıyla Hazine Pazarlama Müdürü, Döviz ve Kıymetli Madenler Piyasalarından Sorumlu Birim Müdürü, Hazine Pazarlama Birim Müdürü ve Aktif Pasif Yönetimi Birim Müdürü olarak devam etti.

 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hamit KütükKT PortföyKuveyt Türk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5