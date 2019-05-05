Kuveyt Türk’ten KT Portföy’e üst düzey atama

Kuveyt Türk’te 23 yıldır çeşitli görevlerde bulunan Hamit Kütük, bankanın yüzde 100 iştiraki olan KT Portföy Yönetimi A.Ş’ye yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak atandı. KT Portföy, 2,32 milyar TL’lik portföy büyüklüğüyle sektördeki 52 şirket arasında 11. sırada yer alıyor.



Kuveyt Türk’ün uluslararası faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulumu ve yönetimi hizmeti vermek amacıyla yüzde 100 iştiraki olarak 2015 yılında kurduğu KT Portföy Yönetimi A.Ş.’ye üst düzey bir atama gerçekleştirildi. Kuveyt Türk’te 23 yıldır çeşitli kademelerde görev yapan sektörün deneyimli isimlerinden Hamit Kütük, KT Portföy’e yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak atandı. Hamit Kütük yeni görevine Nisan 2019 tarihi itibarıyla başladı.



Portföy yönetiminin her alanında faaliyet göstererek istikrarlı bir büyüme gerçekleştiren KT Portföy, 31 Mart 2019 itibariyle 2,32 milyar TL yönetilen portföy büyüklüğüyle sektördeki 52 şirket arasında 11. sırada yer alıyor. 1,16 milyar TL yatırım fonu, 1,09 milyar TL Emeklilik Yatırım Fonu yöneten KT Portföy, bireysel portföy yönetimi hizmeti de sunuyor. Firma, kurduğu Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile de girişimcilere destek oluyor.



Hamit Kütük kimdir?



Hamit Kütük, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2013 yılında Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Kütük, aynı üniversitede İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans üzerine doktora programına devam ediyor. Bankacılık hayatına 1996 yılında Kuveyt Türk Hazine bölümünde dealer olarak başlayan Hamit Kütük, Kuveyt Türk’teki kariyerine sırasıyla Hazine Pazarlama Müdürü, Döviz ve Kıymetli Madenler Piyasalarından Sorumlu Birim Müdürü, Hazine Pazarlama Birim Müdürü ve Aktif Pasif Yönetimi Birim Müdürü olarak devam etti.



