Lenovo, Nar Projesine Katıldı

Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, iş ortağı restoranların dijitalleşmeleri ve işlerini büyütmeleri için yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda geliştirilen Nar projesi ile Yemeksepeti iş ortakları, Türkiye’nin öncü markalarından indirim ve özel avantajlı fiyat fırsatlarından yararlanıyor. Böylece Yemeksepeti, 60 bine yakın iş ortağı restorana gıda, temizlik, akaryakıt ve mutfak malzemesi gibi ürün ve hizmetlerden indirimli olarak faydalanma fırsatı sunuyor.

Yeni iş birliği anlaşması ile platforma dahil olan Lenovo ise Yemeksepeti iş ortaklarının teknoloji yatırımlarını güçlendirecek. Nar hizmeti ile Yemeksepeti’nin iş ortağı ağındaki restoranlar, bu seçkin markaların ürün ve hizmetlerinden Yörünge Online sitesi üzerinden özel avantajlarla yararlanacak.

Yemeksepeti Portakal uygulaması üzerinden giriş yapılabilen Nar hizmeti ile Yemeksepeti iş ortakları verimlilik, tasarruf ve maliyet yönetimi avantajı kazanırken, Nar projesine katılan markalar da iş hacmini genişletiyor ve yeni müşterilere ulaşıyor.