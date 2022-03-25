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Lenovo, Nar Projesine Katıldı

Yemeksepeti, iş ortağı restoranlara verimlilik ve tasarruf fırsatları sunan Nar projesi için Dünyanın ve Türkiye 'nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo ile anlaştı. Lenovo, yeni iş birliği ile Nar projesi kapsamında Yemeksepeti’nin 60 bine yakın iş ortağı restoran için indirimler ve özel avantajları Yörünge Online e ticaret platformu üzerinden sunacak.

Lenovo, Nar Projesine Katıldı

Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, iş ortağı restoranların dijitalleşmeleri ve işlerini büyütmeleri için yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda geliştirilen Nar projesi ile Yemeksepeti iş ortakları, Türkiye’nin öncü markalarından indirim ve özel avantajlı fiyat fırsatlarından yararlanıyor. Böylece Yemeksepeti, 60 bine yakın iş ortağı restorana gıda, temizlik, akaryakıt ve mutfak malzemesi gibi ürün ve hizmetlerden indirimli olarak faydalanma fırsatı sunuyor. 

Yeni iş birliği anlaşması ile platforma dahil olan Lenovo ise Yemeksepeti iş ortaklarının teknoloji yatırımlarını güçlendirecek. Nar hizmeti ile Yemeksepeti’nin iş ortağı ağındaki restoranlar, bu seçkin markaların ürün ve hizmetlerinden Yörünge Online sitesi üzerinden özel avantajlarla yararlanacak. 

Yemeksepeti Portakal uygulaması üzerinden giriş yapılabilen Nar hizmeti ile Yemeksepeti iş ortakları verimlilik, tasarruf ve maliyet yönetimi avantajı kazanırken, Nar projesine katılan markalar da iş hacmini genişletiyor ve yeni müşterilere ulaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
YemeksepetiLenovoNar Projesi
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