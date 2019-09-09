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Levent Kimya’ya Yeni Genel Müdür

Porçöz markası ile farklı temizlik ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunan Levent Kimya’da önemli bir atama gerçekleşti. Levent Kimya’nın Genel Müdürü Bülent Karaağaç oldu.

Levent Kimya’ya Yeni Genel Müdür
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Temizlik sektörünün yerli gücü olarak pazardaki konumunu güçlendiren Levent Kimya’da Nisan 2018’den bu yana Finans Direktörü ve eş zamanlı olarak Genel Müdür Vekili görevini yürüten Bülent Karaağaç Genel Müdür pozisyonuna atandı. 

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Karaağaç aynı üniversitede finans alanında MBA yaptı. Profesyonel iş yaşamına 1996 yılında İpek Kağıt A.Ş.’de Bütçe Planlama Uzmanı olarak başlayan Karaağaç, daha sonra aynı şirkette sırasıyla Kıdemli Bilgi Sistemleri Uzmanı ve Bütçe Planlama Müdürü görevlerini üstlendi. 2007-2012 yılları arasında Eczacibasi Beiersdorf Kozmetik Ürünler A.Ş.’de Finans Direktörü olarak görev yapan Bülent Karaağaç 2013-2017 yılları arasında Nivea Beiersdorf Turkey Kozmetik A.Ş.’de Finans Direktörü, 2017-2018 yılları arasında Ontex Tüketim Ürünleri A.Ş’de Finans Direktörü olarak çalıştı.

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Levent KimyaPorçözTemizlikBülent Karaağaç
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