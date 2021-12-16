Lidya Grup, FESPA Eurasia 2021’de son teknoloji dijital baskı makinelerini sergiledi

Teknolojisiyle dijital baskı sektörünün dünya devleri arasında yer alan Xerox, Epson, Efi ve kendi markası Sutec makinelerini ülkemizde temsil eden Lidya Grup, fuarın buluşma noktası oldu. Fuarda, Hall-10 C40 nolu standında Xerox, Epson, Efi ve Sutec markalarından sergilediği makineler ile adeta teknoloji şovu yaptı. Örneğin, fuarda ilk kez tanıttığı Sutec ‘Şeker Baskı’ tabir edilen DTF (doğrudan kumaşa baskı) makinesi gibi markalardaki yenilikleri ve mevcut modellerin tanıtımını gerçekleştirdi. Yurtiçi ve yurtdışından ziyaretçilerini ağırladı.

Tedarik zincirindeki sıkıntıları önceden görerek, stoklarını yükseltti

Global pazarlardaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, şunları anlattı: “Kur oynaklığı her iki yönde çok yüksek ve TL’nin son iki ayda dolar ve avro karşısında %40’a varan değer kaybı bulunuyor. Bu sorunun iki yönü var; birincisi maliyetlerin artması, ikincisi tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar. İkincisi, global bir sorun ve kısa zamanda çözüleceğini düşünmüyoruz. Yılın ilk çeyreğinde, gelecekte tedarikte sorun olabileceğini öngörerek, Eylül öncesinde stoklarımızı yükselttik. Global tedarik zincirinde Çin’den tedarikte ayrı bir sıkıntı var. Hem navlun fiyatları arttı, hem de konteyner ve gemi bulmakta ciddi sıkıntılar da yaşanıyor. Kısaca, bunları önceden görerek siparişlerimizi önceden verdik ve tedarik zincirindeki gecikmeleri minimize ettik. Maliyetler arttığı için yatırımlarını öteleyen müşterilerimiz var, ama makinede ve malzemede önceden tedarikli olarak aynı şartlarda siparişleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Finansman yönetiminde dikkatli davranıyoruz ama koşullarımızda bir değişiklik yapmadık” dedi.

Dijital baskı sektörünün star makinelerini sergiledi

Katıldıkları tüm fuarlarda standın teknoloji şölenine dönüştüğünün altını çizen Lidya Grup Başkanı Bekir Öz, konuşmasına söyle devam etti: “Endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyasındaki yeniliklerin sergilendiği FESPA Eurasia fuarına geniş bir katılım gerçekleşti. Her platformda belirttiğim gibi iş dünyası olarak bizler, işimizi ve pazarı hareketlendirmek için elimizdeki kaynakları en iyi şekilde yönetmeye devam ediyoruz. Fuarda, dijital baskı sektörünün star makinelerini herkesin görebilmesi ve deneyimlemesi için standımızda sergiledik. Kobilerden sanayiye, reklam sektöründen matbaalara kadar tüm sektörlere hizmet verecek geniş bir ürün yelpazesine sahibiz.” diye konuştu.

Müşterilerine 100 milyon TL proje finansmanı sağladı

Ülkemizde ve sektöründe proje finansmanı sağlayan ilk kurumlardan biri olduklarını belirten Lidya Grup Başkanı Bekir Öz, şunları kaydetti: “Müşterilerimizi iş ortağımız olarak görüyoruz ve bugüne kadar onlarca müşterimize 100 milyon TL’nin üzerinde proje finansmanı sağladık, müşterilerimizi olabildiğince destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz. Şirket olarak, global markaları temsil eden, ciddi bilgi birikimi ve tecrübesi bulunan, güçlü insan kaynağı ve organizasyonel yapıya sahip ve güçlü finansman yapısı olan bir grubuz. Güçlü finansman yapımız sayesinde, daima müşterilerimizi desteklerken, aynı zamanda pazar payımızı artırdığımızı söyleyebiliriz. Firmamız açısından içinde bulunduğumuz dönemi değerlendirecek olursak, finansal olarak güçlü olduğunuz için direncimiz yüksek. 2022 yılının, 2021 yılından çok daha yoğun bir yıl olacağını gözlemliyoruz.” dedi.

Markalara yeni makineleri ekliyoruz

İş dünyasının gerekli olan teknoloji yatırımlarını çok fazla ertelemeden yapmakta olduğunu ifade eden Lidya Grup Satış Direktörü Adem Öz, şunları anlattı: “Ülkemiz genelinde 4 markayı temsil ediyoruz. 5 bölgede bölge ofisimiz var ve buralardan 23 ilimize doğrudan satış ve servis hizmeti veriyoruz. 23 ilimizin dışında kalan illerimizde 17 bayimizle hizmet sunuyoruz. Call Center ekibimiz ile ülke geneline kesintisiz ve yüksek müşteri memnuniyeti ile hizmet götürmeyi sürdürüyoruz. Katıldığımız fuarlarda, ülkemiz genelinden ve yurtdışından ziyaretçileri standımızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Dijital baskı sektöründe, işin geliştirilmesinde ve farklılık yaratmada, son yeniliklere sahip makine parkurunun olması işin olmazsa olmazları arasında bulunuyor. Bizler de, müşterilerimizin iş süreçlerine artı değerler katabilme noktasında, ürün gamımıza daima yeni makineleri ekliyoruz ve eklemeye devam edeceğiz. Endüstriyel baskı cihazları tarafında ciddi bir talep gerçekleşiyor ve talep artarak devam edecektir. 2022 yılının, ertelenen işlerin sonuçlanacağı heyecan verici bir yıl olacağını söyleyebiliriz.” şeklinde konuştu.