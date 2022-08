Lidya Grup SIGN İstanbul 2022’de Teknoloji Şovu yapacak

Dijital baskı sektörünün lideri , 8 – 11 Eylül 2022 tarihleri arasında Büyükçekmece Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 23. Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri – SIGN İstanbul 2022 Fuarı’nda temsil ettiği 5 markanın son teknoloji dijital baskı makinelerini sergileyecek.

Teknolojisiyle dijital baskı sektörünün dünya devleri arasında yer alan Xerox, Epson, Efi, Kongsberg ve kendi markası Sutec makinelerini ülkemizde temsil eden Lidya Grup, fuarın buluşma noktası olacak. Fuarda, 12 Hall’de E-10 / E-12 / F-20 nolu standlarında Xerox, Epson, Efi, Sutec ve Kongsberg markalarından sergileyeceği makineler ile adeta teknoloji şovu yapacak. Fuara özel kampanyalı fiyatları ve uygun finansman çözümleri ile ses getirecek olan Lidya Grup, ülkemizin tüm illerinden ve yurtdışından ziyaretçilerini ağırlayacak. Son iki yıldır yaşanan pandeminin ardından, bu yılki fuara yurtiçinin yanı sıra yurtdışından da yoğun katılımcı bekleniyor. Ülkemizden ve dünyadan yaklaşık 80 ülkeden 25 binin üzerindeki alıcıyı ve 300’ün üzerindeki katılımcı firmayı bir araya getirecek olan SIGN İstanbul Fuarı, endüstriyel reklamcılık ve dijital baskı dünyasının kalbinde yer alıyor.

Dijital baskı sektörünün en star makinelerini standında sergiliyor

Katıldıkları tüm fuarlarda standın teknoloji şölenine dönüştüğünü ifade eden Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, şunları söyledi:

“Son yıllarda pandemi başta olmak üzere çeşitli konulardaki durgunluğun ardından, SIGN İstanbul fuarına iyi bir katılımın olmasını bekliyoruz. İş dünyası olarak bizler, işimizi ve pazarı hareketlendirmek için elimizdeki kaynakları en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Fuarda, dijital baskı makinelerinin en star 5 markamızdan modellerini, herkesin görebilmesi ve deneyimlemesi için standımızda sergilemeye devam edeceğiz. Reklam sektöründen tekstil sektörüne, copy-centerlardan matbaalara, kobilerden sanayiye hemen hemen tüm sektörlere hizmet verecek geniş bir ürün ailesine sahibiz. Ayrıca, fuarlarda geçerli olan cazip kampanyalar gerçekleştiriyoruz ve yoğun ilgi görüyoruz.” dedi.

Lidya Grup Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü yoğun ilgi görüyor

Bu yılın Mayıs ayında kapılarını açan Lidya Grup Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’nün ülkemizin yanı sıra yurtdışında büyük ses getirdiğini belirten Lidya Grup Başkanı Bekir Öz, şunları kaydetti:

“Lidya Grup olarak, sektörümüzde bir ilke daha imza atarak, Türkiye’de ve EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinde ilk ve tek olan Lidya Grup Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’nü 17 Mayıs tarihinde Başakşehir’de açarak ülkemize kazandırdık. Temsil ettiğimiz Xerox, Epson, Efi, Sutec, Kongsberg markalarının, tek çatı altında, yıl boyunca yerinde incelenerek, uygulama sonuçlarının alınabileceği Merkezimizin, yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da büyük ses getirdiğini görmekteyiz. Milyon dolarlık makine yatırımı yapacak olan şirketler ve iş insanları, artık dijital baskı makineleri modellerini ve makinelerin çıktılarını kataloglardan görmek yerine, Başakşehir’deki Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’müzde, istediği zamanlarda yerinde yakından incelerken, fiziki sonuçlarını görerek, değişik aplikasyonları deneyerek ve testlerden geçirerek, yatırım kararlarını sağlıklı bir şekilde alabiliyorlar. Temsil ettiğimiz Xerox, Epson, Efi, Sutec, Kongsberg markalarının hepsi baskı sektöründe gözükse de, markaların teknolojileri ve hizmet verdikleri alanlar birbirinden farklıdır ve bu nedenle yatırım kararından önce yakından incelenmesi önemlidir. Lidya Grup olarak bizler, yaptığımız her iş’te, daima en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve elde ettiğimiz başarılar neticesinde şirketimizi ülkemizde ve Londra’daki Lydia Digital ltd şirketimiz ile Birleşik Krallık başta olmak üzere bulunduğumuz coğrafyada ve dünyada zirvede tutmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

İleriye dönük yatırımlar doğru yapılmalıdır

İş dünyasında stratejilerin ve hedeflerin bir iki hamle sonrasına göre değil, orta ve uzun vadeli olarak planlanması gerektiğinin altını çizen Bekir Öz, iş hayatına dair tecrübelerini paylaşarak, şunları anlattı:

“Ticarette, kar ve zarar kardeş gibidir. Kar elde etmenin yanında, bazen zarar da edilebilir. Önemli olan, işinizi nereye götürmeyi hedefliyorsunuz ve bu hedeflerin doğrultusunda orta ve uzun vadeli planınız nelerdir, bunları belirlemelisiniz. Yaptığımız her bir işimiz; emeği, bilgiyi, planlamayı, ölçmeyi, strateji geliştirmeyi vs gerektiriyor. Ön hazırlığını kapsamlı bir şekilde yapanların, tekniği ve kondisyonu daha iyi olur, böylece sahaya daha iyi çıkarlar ve başarıyı elde ederler. İleriye dönük yatırımlar doğru yapılmazsa, her şey kaybedilebilir de. Kısaca işinizi suyun akışına bırakamazsınız.” dedi.

Dijital baskı sektöründe zengin ürün ailesine sahibiz

Temsil ettikleri 5 marka ile dijital baskı sektöründe zengin ürün ailesine sahip olduklarını kaydeden Lidya Grup Satış Direktörü Adem Öz, şunları söyledi:

“Dijital baskı sektöründe dünya markaları arasında konumlanan Xerox, Epson, Efi, Kongsberg ve kendi markamız Sutec makinelerini temsil ediyoruz. SIGN İstanbul fuarına, 450 metrekare alanda 2 ayrı stant ile katılıyoruz. 5 markamızdan ürün ailemiz ve yeni lansmanını yapacağımız modellerimiz yer alıyor. Markalarımızın hepsinde, daha yüksek kalitede, daha düşük maliyetle, daha verimli bir şekilde üretim yapabilme imkanı sunuluyor. Ürün ailemizdeki makinelerin hepsi baskı sektöründe olsa da, markaların teknolojileri ve hizmet verdikleri alanlar birbirinden farklıdır. Ürün yelpazesine bakıldığında birbirini tamamlayan bir yapıya sahibiz. Örneğin, Efi 30h modeli ile yüksek kalite ve düşük maliyetle yapılan baskılar, hemen onun tamamlayıcısı olan Kongsberg’de endüstriyel dijital kesimi yapılıyor, böylece ister 1 adet, ister 10 bin adet için baskı ve sonlandırmada hızlı şekilde çözüm sağlanabiliyor. Bu yıl ayrıca, tekstil tarafında zengin bir ürün ailesiyle fuara katılıyoruz. En son Epson tekstil ürünlerinin distribütörlüğünü almamızın ardından fuarda Epson’un yeni F serisi ürünlerinin gösterimini gerçekleştireceğiz ve demolarınını yapabileceğiz. Sutec serisinin 3X2 Uv flat pet modelini sergileyeceğiz ve bu modelimiz düşük baskı maliyeti ile yüksek hızda endüstriyel üreticilere hitap ediyor. Hem Sutec tarafında DTF ve sublimasyon olmak üzere 2 model ve Epson tarafında tekstilde direk tişörte baskı yapan yeni F-2100 sergilemesini yapacağız. Dolayısıyla geniş bir ürün grubu ile tekstil tarafında da ürünlerimizi sergileyeceğiz. Ayrıca, ilk defa sergileyeceğimiz Epson’un L serisi ile yüksek kalitede geniş format baskı isteyen müşerilerimize, reçineli, herhangi bir ekosolvent kimyasal içermeyen green card sertifikalı R serisinin lansmanını da yapacağız. Yılın ikinci yarısının daha yoğun geçeceğini gözlemliyoruz. Fuara ve fuarın buluşma noktası olacak standımıza yoğun ilgi bekliyoruz.” şeklinde konuştu.