Lila Group’a yeni pazarlama grup müdürü

1980 doğumlu olan Ali Erdem Bula, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 2004 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde İngilizce MBA yaptı. İş hayatına İş Geliştirme Uzmanı olarak başlayan Bula, 2005-2008 yılları arasında Eczacıbaşı Topluluk Şirketleri’nden Eczacıbaşı İlaç’da Yurtdışı Pazarlar Pazarlama ve Satış Uzmanı görevini yürüttü.



2008 -2011 yılları arasında Eczacıbaşı Yapı Grubu’nda ürün grupları için Kategori Yönetimi ve Ticari Pazarlama Uzmanı olarak görev yapan Bula, 2011-2013 yılları arasında ise Hayat Kimya’da Bingo ve Molfix markalarının tüm ürün gruplarının Ticari Pazarlama Müdürü olarak kariyerine devam etti. İyi derecede İngilizce bilen Bula, 2013-2018 yılları arasında Evyap’ta sırası ile Kıdemli Marka Müdürü, Pazarlama Müdürü, Yurtdışı Pazarlama Müdürü ve Kategoriler Pazarlama Müdürü olarak birçok marka için strateji ve ürün proje yönetimlerini yürüttü. Ali Erdem Bula son olarak 2018-2019 yılları arasında Hayat Kimya’da Türkiye pazarının da dahil olduğu 12 iştirak ve 40’dan fazla ihracat ülkesinde pazarlamadan sorumlu Global Pazarlama Müdürü olarak çalıştı.



Bula, Lila Group ürün gamında yer alan Sofia, Maylo, Berrak ve Nua Professional markalarının yurt içi ve yurtdışı pazarlama ve ticari pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak.