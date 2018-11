Lojistik Oscarları verildi

Sekötrün en uzun soluklu yarıyşması olan ve alanında oscar kabul edilen, 9 yıldır kesintisiz olarak devam eden Atlas Lojistik Ödülleri için yarışmaya 2018 yılında rekor sayıda başvuru yapıldı.

26 başvuru ödül almaya hak kazandı. Lojistiğe katkı sağlayan ihracatçı firmalar da üçüncü kez ödülle buluştular.

Lojistik sektörünün medyası ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile 9 yıldır aralıksız devam eden “Atlas Lojistik Ödülleri” yarışmasının ödül töreni 15 Kasım'da yapıldı. Törenle dağıtılan ödüller için 82 aday mücadele etti.



Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende, organizasyon komitesi adına bir konuşma yaparak; “Yarışmamıza, ‘marifet iltifata tabidir’ sözleriyle başlamıştık.” diyen İlker Altun, “Atlas Lojistik Ödülleri’nde bugüne kadar Türkiye’nin taşımacılık ve lojistik endüstrisine mensup irili ufaklı 525 yarışmacı oldu. 2018 yılında da çeşitli dallarda rekor sayıda katılım gerçekleşti" vurgusunu yaptı.

"Yarışmaya katılan 82 adayı da kutluyorum” diye devam eoer İlker Altun daha sonra şunları söyledi:

. Ekonomik istikrarsızlık zamanlarında faaliyetlerini sürdürmeyi başaran herkes aslında ödülü hak ediyor. Ancak Lojistik Ödülü Atlas’ı almak için önce aday olmak gerekiyor.

. Her platformda saygınlığı onay gören bu yarışmaya katılanlar, yarışabilecek başarıları ve özgüvenleri için, kazananlar da ödül aldıkları için gururlanabilir, övünebilirler. Bu onların hakkıdır.

. Dünya ticaret yolları üzerindeki Türkiye’nin taşımacılık ve lojistik endüstrisinin gidecek çok yolu var. Çok daha güzel günler göreceğiz.

. Gazeteci ve yayıncı olarak sektörde bulunduğumuz 34 yılda, 12’ncisini gerçekleştirdiğimiz fuarımızla, 9 yıldır süren yarışmamızla olduğu gibi bundan sonra da birlikte yürüyeceğimize inanıyorum.



Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da faaliyet verileri ile lojistik projelerin ayrı ayrı değerlendirilmesi ve online oylama olmak üzere üç ayrı dalda yapılan yarışmada, adaylar kendi başvurularıyla yarıştı.



Toplam 26 Ödül Sahipleriyle Buluştu



Ulaştırma belgesine dayalı hizmetler dalında 5 kategoride değerlendirme oldu. Aynı kategoride her firmaya yalnızca bir ödül verilen yarışmanın belgeye dayalı hizmetlere ilişkin ödül değerlendirme sonuçları şöyle gerçekleşti:



Uluslararası Lojistik İşletmecileri: ARKAS Lojistik

Yurtiçi Lojistik İşletmecileri: CEYNAK Lojistik

Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri: OMSAN Lojistik

Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörleri: FEVZİ GANDUR Lojistik

Uluslararası Ticari Eşya Taşımacıları: LOGİTRANS Lojistik

Ulaştırma Bakanlığı yetki belgeleri dışında oda, dernek, birlik gibi üyeliklere göre yapılan başvurularda şu sonuçlar elde edildi:



Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Gemi Sahipleri): MEDKON LINES

Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Forwarder): GLOBELINK ÜNİMAR Lojistik

Demiryolu Taşıması Firmaları (Operatörler): MEDLOG Lojistik

Demiryolu Taşıması Firmaları (Forwarder): SARP INTERMODAL

Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Havayolu Taşıyıcısı): TURKISH CARGO

Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Forwarder): GENEL TRANSPORT

Liman İşletmecileri: MERSİN Uluslararası Liman İşl.

Yarışmada, jüri üyelerinin seçimine bağlı şekilde sonuçlanan Lojistik Proje Ödülleri dalında ise dört proje ödüle değer bulundu:



“Ağır ve Havaleli Yüklerin Taşınmasına İlişkin Yönetmelik” projesi ile AND (Ağır Nakliyeciler Derneği)

“TANAP” projesi ile ARKAS Lojistik

“Biofarma Lojistik” projesi ile TRANSORIENT

“Lojistik Sektöründe Kadın İstihdamı Farkındalığının Arttırılması” projesi ile UTİKAD

Aday belirleme ve oylama işlemleri www.lojistikodulleri.com web sitesi kullanıcıları tarafından yapılan online yarışmada ise elde edilen sonuçlar jüri tarafından tescil edildi. 6 kategoride toplam 29 adayın yarıştığı yarışmada, sonuçlar lojistik sektörünün tüm kesimlerinden gelen oylarla belirlendi.



Yılın En Beğenilen Lojistik Şirketi: CEYNAK Lojistik

Yılın Lojistik Tedarikçisi: FORD TRUCKS

Yılın Lojistik Yöneticisi (Karayolu): EFE GÖKTUNA (Fevzi Gandur Lojistik)

Yılın Lojistik Yöneticisi (Denizyolu): OĞUZ TÜMİŞ (Samsunport)

Yılın Lojistik Yöneticisi (Havayolu): HASAN ŞAFAK (Fevzi Gandur Lojistik)

Yılın Depo Yöneticisi: ALİ SEVEN (Ceynak Lojistik)



Bu yıl üçüncü kez verilen "Lojistiğe Katkı Ödülü"nü kazanan dış ticaret şirketleri şunlar:



DOĞTAŞ

MERİNOS

SIEMENS

ŞİŞECAM

LOJİPORT