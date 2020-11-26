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Lojistikte ödül yarışı tam gaz devam ediyor

Atlas Lojistik Ödülleri Yarışması ile ilgili bilgi veren İlker Altun, "Yarışmacı firma ve sektör profesyonelleri  4 Aralık 2020 tarihinde sona erecek oylamada birinci olabilmek adına kıyasıya mücadeleyi son ana kadar sürdürecek gibi gözüküyor" dedi.

Lojistikte ödül yarışı tam gaz devam ediyor

11. kez düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri Yarışması’nda k ile urumsal yarışma ve online yarışma kulvarlarında süreç bütün hızıyla devam ediyor. “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşın taşımacılık ve lojistik sektörünün her zaman olduğu gibi yarışmamıza olan ilgisi memnuniyet verici” diyen Ödül Komitesi Başkanı İlker Altun, şunları söyledi:

“Salgın belki hayatımızda birçok olumsuz değişikliğe sebep oldu. Fakat dünya bu dönemde lojistiğin ne kadar önemli bir sektör olduğunu çok daha iyi anladı. Atlas Lojistik Ödülleri organizasyonu olarak hayati öneme sahip lojistik sektörünü 10 yıldır olduğu gibi 11. Kez ödülle buluşturacak olmamız bizi heyecanlandırıyor”.

İlker Altun, yarışmanın devam eden sürecine ilişkin olarak şöyle devam etti:

“Yarışmamız bilindiği gibi 2 ana kulvarda ve bu kulvarlara ait farklı kategorilerinde devam ediyor. İnternet ortamında yapılan oylamayla birincilerin belli olacağı online yarışma kategorimizde gelen oylara baktığımızda büyük bir çekişmeye şahit oluyoruz. Yarışmacı firma ve sektör profesyonelleri  4 Aralık 2020 tarihinde sona erecek oylamada birinci olabilmek adına kıyasıya mücadeleyi son ana kadar sürdürecek gibi gözüküyor. Oylama işlemleri http://www.lojistikodulleri.com/online-yarisma.htm adresinden kolaylıkla yapılabiliyor. ‘Siz Seçin. Lojistik Sektöründe Sizin de Bir Sözünüz Olsun’ sloganıyla hayata geçirdiğimiz bu dal gördüğü ilgiyle her yıl daha da gelişerek yola devam ediyor.

Yarışmamızın diğer önemli kulvarını da başvuru esasına göre ilerleyen ‘Kurumsal  Yarışma’ oluşturuyor. Kurumsal yarışma da ‘Ulaştırma Bakanlığı Belgeli Hizmetler’ kategorisinde C2, L1, L2, R1 / TİO, R2 / TİO, N2, M2, P2 belgesi ile faaliyet gösteren tüm taşımacıları yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz. Ayrıca ‘Oda ve Derneklere Kayıtlı Hizmetler’ kategorimize de ‘Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları’, ‘Demiryolu Taşıması Firmaları’, ‘Uluslararası Hava Taşıma Firmaları’, ‘Liman İşletmecileri’ sitemizdeki formlar aracılığıyla katılabiliyorlar.

Lojistik sektöründe iz bırakacak özel projelerin jürimiz tarafından titizlikle değerlendirildiği ve ödüllendirildiği ‘Jüri Özel Ödülleri’ kategorisi de dahil olmak üzere tüm başvurular 4 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabilecek.”

Yarışmaya katılım süreci:

Kurumsal yarışma ile ilgili başvurular web sitesindeki başvuru formları aracılığıyla yapılıyor. Online yarışma kategorisi ise iki etaptan oluşuyor. İlk etapta adaylar online olarak gösteriliyor, ikinci etapta belirlenen adaylar dijital ortamda oylanıyor. Lojistik Ödülleri 2020 kurumsal başvuru ve online oylama işlemlerinin tümü www.lojistikodulleri.com adresi üzerinden yapılmaktadır. Tüm başvuru işlemleri ücretsizdir..

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Anahtar Kelimeler:
Atlas Lojistik Ödülleri Yarışması
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