Lübnan’da un ve ekmek en büyük ihtiyaç

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) birlikte düzenlediği Ticari Diplomasi Yolculuğu toplantıların konuğu DEİK/Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Abdülkadir Akkuş oldu.

EGD’nin Covid-19 salgını döneminde de ekonominin gündemde kalmasına destek olmak amacıyla yapılan toplantıda Abdülkadir Akkuş, Lübnan ile ilgili bilgiler verdi ve ekonomi gazetecilerinin sorularını yanıtladı.

Ekonomist Dergisi Editörü Özlem Bay'ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, DEİK/ Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Abdülkadir Akkuş, Lübnan ekonomisinin fotoğrafını çekti ve özellikle ülkenin temel ihtiyaç maddelerine büyük ihtiyaç duyduğu bilgisini verdi.

Türk markalarının Lübnan’da çok sevildiğini belirten Akkuş, “Özellikle gıda markalarımız ülkede çok seviliyor ve biliniyor. Bu nedenle sektörün Lübnan’a ürün satmak için seferber olması gerekiyor. Un, ekmek gibi temel ihtiyaç maddelerine duyulan ihtiyacı Türk firmaları karşılayabilir” dedi.

Abdülkadir Akkuş Lübnan ile ticari ilişkilerin çok eski tarihlerine dayandığını belirterek, “Ancak Lübnan şu anda bir türlü hükümet kuramıyor. Hükümet kurulamadığı için dış destek alamıyor. Bir an önce ülkede hükümetin kurulması gerekiyor. O zaman bu ülkede büyük fırsatlar gündeme gelebilir. Öncellikle sağlık ürünlerinde büyük bir ihtiyaç bulunuyor” diye konuştu.

Bu arada iki ülke arasında inşaat alanında iş birliği imkânlarının bulunduğunu belirten Akkuş, “14 bin Lübnanlı Türkiye’den konut aldı. Yine Lübnanlı girişimciler Türkiye’de yatırım yapmak istiyor. Biz bunlara yardımcı oluyoruz” değerlendirmesi yaptı.

Dış ticarete dair her şeyin masaya yatırıldığı “Ticari Diplomasi Yolculuğu” toplantıları her hafta salı günü saat 11.00’de düzenleniyor. Her toplantıda DEİK’in bir İş Konseyi Başkanı ekonomi gazetecilerinin konuğu oluyor.