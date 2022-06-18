Macaristan’da büyük ilgi gördü

Organizasyon hakkında bilgi veren TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Üyelerimiziyeni pazarlar ile buluşturmak, yeni iş birliği ve yatırım imkanlarını araştırmakiçin başlattığımız Ticaret Heyeti etkinliğimize son hızla devam ediyoruz. Yılbaşındanbu yana Kırgızistan, Azerbaycan ve Makedonya’yaTicaret Heyeti Düzenledik. Hepsinden de çok olumlu sonuçlar elde ettik. Heyetekatılan üyelerimizin büyük çoğunluğu yeni iş birlikleri için imza aşamasınageldi. Bu kez 1998 yılından bu yana ülke olarak Serbest Ticaret Anlaşmasıimzaladığımız Macaristan’ı radarımıza aldık. Macaristan FahriKonsolosu Alpaslan Kaya’nın desteği ve yönlendirmesiyle düzenlediğimiz buTicaret Heyeti de diğerleri gibi olumlu sonuçlar doğurdu. Bu ülkede Türkgirişimcileri büyük fırsatlar var. Gerek yatırım gerek iş birliği gerekseihracat açsından taleplerle karşılaştık. Kısa süre içinde somut adımlarıgörebiliriz” dedi.

Macaristan ziyaretine Macaristan Yatırım Ajansı (HIPA) CEO’su Márton Szabóve ekibi ile görüşmelerle başlayan TÜGİAD Heyeti, Macaristan’ın ekonomik veyatırım ortamı, firmalar sağlanan teşvik ve destekler konusunda ayrıntılı bilgialdı. Macaristan’ın Türkiye Büyükelçiliğini de ziyaret eden heyet, büyükelçininyeni atanması ve henüz göreve başlamaması nedeniyle Maslahatgüzar Meltem Güneyve Ticaret Müşaviri Meral Şengül ile görüştü. Heyet daha sonra Macaristan Kültürve İnovasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Lazslo Gyorgyi’yi makamında ziyaretetti.

Genç girişimcilerle bir araya geldiler.

TÜGİAD Heyeti, Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de Macar gençgirişimcilerle de buluştu. Yirmi binin üzerinde üyesi bulunan Macaristan GençGirişimciler Derneği’nin (FIVOS) düzenlediği TÜGİAD-FIVOS Ekonomik Forumu’ndaFIVOS Başkanı Patrik Kovacs ile bir araya gelen heyet, FIVOS üyeleriyle de ikiligörüşmeler yaptılar. TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, FIVOS ile uzunyıllardır Avrupa Birliği Genç GirişimcilerOrganizasyonu JEUNE çatısı altında paydaş olarak hareket ettiklerini ve genç girişimcileriçin birçok ortak proje ürettiklerini belirterek, ilişkilerin önümüzdekidönemlerde de iki ülke yararına artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.