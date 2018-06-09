Maden ihracatçıları doğaltaş ihracatının başkenti Afyon'da toplandı Maden ihracatçıları mermer üretim ve ihracatının başkenti Afyonkarahisar'da toplandı. Nisan ayında yapılan Genel Kurul Toplantısı sonrasında göreve gelen Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, yeni dönemin ilk sektör toplantısını da Afyonkarahisar'da gerçekleştirdi.

GAZETE EKONOMİ - Maden ihracatçıları mermer üretim ve ihracatının başkenti Afyonkarahisar'da toplandı. Nisan ayında yapılan Genel Kurul Toplantısı sonrasında göreve gelen Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, yeni dönemin ilk sektör toplantısını da Afyonkarahisar'da gerçekleştirdi.



Hareketli bir seçim süreci geçirdiklerini belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, "Kırmadan, dökmeden bir seçim geçirdik. Seçim sonrasında el ele salondan çıktık, kazanan madencilik sektörü oldu. Seçim sonrasında kümelenmenin olduğu illerdeki üyelerimizle bir araya gelerek, sorunlarını dinlemek ve çözüm için çaba göstermek istiyoruz. İlk sektör toplantımız için Afyonkarahisar'a geldik" diye konuştu.



Kaya; "Katma değerli ürün satma mecburiyetimiz var"



Madencilik sektörünün katma değeri yüksek ürün satma mecburiyeti olduğuna işaret eden Kaya şöyle devam etti: "Bizim doğadan aldığımızı yerine koyabilme şansımız yok o nedenle doğadan aldığımızı katma değeri yüksek satmamız gerekiyor. İtalya'nın, İspanya'nın yaptığını yapmalıyız. Bunun için Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makineleri Üreticileri Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ve Antalya Hayatımız Maden Çalıştayı'nı birlikte düzenlediğimiz 11 Sivil Toplum Kuruluşu ile birlikte hareket ederek değerleri büyütmemiz gerekiyor. "



Ekonomi Bakanlığı Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanı Alirıza Oktay, Ekonomi Bakanlığı olarak dış ticareti koordine eden bir bakanlık olduklarını yatırım, üretim, markalaşma, ihracatı içine alan zincire hizmet ettiklerini kaydetti. Oktay, "Ekonomi Bakanlığı'nın; Fuarcılıktan, markalaşmaya, Yatırım teşviğinden, Pazar araştırmasına, sertifikasyon desteğine kadar çok sayıda desteği var. Ekonomi Bakanlığı ile ihracatçılar birlikte önümüzdeki dönemde güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum" dedi.



Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin faaliyetleri ile ilgili bir sunum yaptı.



Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Banu Bekişoğlu, Genel Kurul sonrasında ilk sektör kurulu toplantısının Afyon'da düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirirken, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Uysal, Afyonlu uç ürün üreticilerine İzmir Marble Fuarı'nda sergi alanı istedi. Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Alimoğlu ise; daha önce İtalya'da Verona Fuarı'na gitmemiş, KOBİ niteliğindeki firmalardan İtalya'da Verona Fuarı'na Ticaret Heyeti Organizasyonu yapacakları müjdesini verdi. Alimoğlu, ayrıca işlenmiş ürün ihracatını arttırmak için İtalya'ya teknik gezi düzenleyeceklerini ifade etti.



Gül Şener: "Marble Fuarı'nda 25. yıla yakışır etkinlikler olacak"



Dünya'nın en büyük iki fuarından biri olan İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın 2019 yılında 25. kez düzenleneceğini dile getiren İZFAŞ Genel Müdürü Gül Şener, 25. yıla yakışır özel etkinlikler yapacaklarını, bu etkinliklerin bir kısmının 25. yılda bir kez düzenleneceğini, bir kısmının ise önümüzdeki yıllarda devam eden aktiviteler olmasını düşündüklerini kaydetti.

Marble Fuarı'nın 25. yılında sektöre katkı misyonu olduğuna dikkati çeken Şener; "Mermer sektöründe işlenmiş ürün payının artması için mimarlarla projeler yapmak istiyoruz. Türkiye'nin bu kadar doğaltaş rezervi varken misyonumuz sektörü geliştirmek. Afyonlu uç ürün üreticilerinin Marble Fuarı'nda ürünlerini sergilemelerine destek olma sözü veriyorum. Bu uç ürün üretenleri bir tasarım yarışmasıyla fuara katarsak daha anlamlı olur. Bir proje ile onların uç ürün üretmelerini teşvik etmemiz lazım" diye konuştu.



