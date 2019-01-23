MADENCİLER O PANELE DİKKAT KESİLDİ! İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından gerçekleştirilen “Hayatımız Maden2” çalıştayında Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı ve TGRT Ekonomi Müdürü Celal Toprak moderatörlüğünde 2 farklı oturum düzenlendi. Toprak’ın yönettiği oturumların ilkinde maden yasasının geliştirilmesi ve maden ruhsatının kapsamı hakkında sunumlar yapıldı.

Jelis Pirana yazıyor...



Oturumda ilk sunumu yapan Prof.Dr. Mustafa Topaloğlu, yeni bir maden kanunun hazırlanmasını ve gelişim sürecini katılımcılara aktardı. Maden

yasasının önemli bir konu olduğunu vurgulayan ve kanunun hazırlanmasında bilim insanları ve madencilerle görüşmeler yaptıklarını açıklayan Topaloğlu, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin de karar merceği olması gerektiğini söyledi.

“Mevzuat” konulu oturumda maden kanunu ve değişikliklerinin sektöre olumlu ve olumsuz etkilerini Agrega Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Koruç anlattı. Maden sektörünün hukuktaki yeri ve madencilerin hukuksal haklarının tanımlamasını da Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Selami Korkmaz yaptı.

Panelistler son olarak rödovans sözleşmesini ele alarak madencilerin ruhsatlarda yaşadığı sorunlara da değindi. Katılımcılar mevzuat ve kanun değişiklikleriyle ilgili uzmanların anlattıklarını dikkatle dinledi. Moderatör Celal Toprak, böylesine zorlu ve önemli bir konuda dinleyicilerin ilgisine işaret ederek, “Yan salonda mermerle ilgili bir başka önemli bir panel olmasına rağmen oturumun sonuna kadar yoğun katılım oldu.” dedi.



KALKINMA İÇİN FAALİYETLER SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMALI



İkinci oturumda sürdürülebilir madencilik ele alındı. Panelde çevre, kamu algısı, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili uygulamalar konuşuldu. Türkiye Madenciler Derneği Çevre Koordinatörü Prof. Dr. Caner Zanbak, paneldeki konuşmasında maden sektörünün birçok sanayi koluna ana girdi tedariği sağladığına dair bilgiler aktarırken, “kalkınmanın sürdürülebilirliği için faaliyetlerin sürdürülebilir olması gerektiğine” işaret etti. Madencilik ve tarım faaliyetlerinin yapılmaması durumunda, kimya sanayisinin ihtiyaç duyduğu girdileri dışarıdan almamız gerekeceğini belirten Dr. Zanbak, “Bunu alacak parayı yine kendi kaynaklarınızla üretebiliyorsanız sorun yok. Ama onu da borçla yapıyorsanız sürdürülebilir olmaz. Bir yerde maden veya sanayi faaliyeti yapılmasını istemiyorsanız orayı askerle işgal edersiniz veya çevresel etkileri öne sürersiniz. Bir yerde ‘fabrika olsa ne iyi olur’ denir ama fabrika bacası tüteceği zaman karşı çıkarlar. O köydekiler bizi anlamıyorlar değil; biz bunu iyi anlatamamışız demektir.” ifadelerini kullandı.



KAZALAR KOLAYLIKLA ÖNLENEBİLİR



Paneldeki sunumunda maden sektöründeki iş kazalarıyla ilgili bir sunum yapan İş Sağlığı Genel Müdürlüğü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Uzmanı Mehmet Eren Sökmen, ülkemizde her gün dört kişinin iş kazası nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. İş kazalarından meydana gelen görünür ve görünmez etkileri de anlatan Sökmen, “Maden sektöründeki çalışan sayısı 130-150 bin civarında değişiyor. En çok çalışan sayısı 70 bin kişi ile mermer sektörü ve taş ocaklarında. 750 ve üzerinde işçi çalıştıran sadece 14 işletme var. 1 ile 9 kişi istihdam eden işletme sayısı 4 bin 550 işyeri var. Sektördeki toplam işyeri sayısı 6 bin 800. Kazaların en çok olduğu işyerleri 1-9 kişilik istihdamla çalışan yerler. İş kazalarının sayısı artarken, ölümlü iş kazalarında yüzde 20 azalma oldu. Türkiye’de iş kazalarının en çok olduğu alan maden sektörü. Ölümlü iş kazası olan 11 işletme geçen yıl kapandı. 2015-2017 dönemindeki iş kazası nedenlerine baktığımızda yüzde 35 ile makina, yüzde 17.5 ile çökme ilk iki sırada ye alıyor. Bazı kazalar çok basit önlemlerle engellenebilir. Kamyonlara geri görüş kamerası takılırsa birçok kaza önlenebilir. Bol giysiler nedeniyle olan kazalar var. Oksijenli maskeler, yanmaz iş kıyafetleri, sığınma odaları ve kömürde içten yanmayı önleyecek tedbirler alındı. İş sağlığı ve güvenliği konusunda Avrupa Birliği’nde 20 milyon avroluk projemiz onaylandı. Bunun 6 milyon avrosu hibe. Sadece eğitim değil tesisat yenilenmesi kapsamında da bu projeye başvurabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.



İŞ GÜVENLİĞİ EN TEMEL HAKTIR



Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Saim Saraç ise, iş kazaları konusunda ülkenin bulunduğu yerin iyi bir seviyede olmadığına vurgu yaptı. Dünyanın ilk 20 ekonomiden birinde olan ve ilk 10 ekonomisi arasına girmek isteyen Türkiye’de her 6 saatte bir ölümlü iş kazası olduğunu dile getiren Saraç, “İş güvenliği bir borç değil en temel haktır” dedi. Saraç, maden fakültelerinin kapatılmasının gündemde olduğuna ilişkin bir soru üzerine, bu durumda sektörde maden mühendisi yetersizliği sıkıntısının baş göstereceğini ifade etti.



TEK KADIN PANELİSTTEN MADEN İÇİN YOL HARİTASI



Panelin tek kadın konuşmacısı Sevda Güner madenlerde kamuoyu algısı ve sosyal kabul üretimi konusunda katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Sürdürülebilirliğe dikkat çeken Güner, “zamanın ruhunu yönetin” mesajını verdi. “Bir memleketin ilerlemesini istemiyorsanız maden sektörünün gelişmesine olanak tanımayın” diyen Güner, sosyal onay karnesinin alınmasının önemini vurguladı. Güner, maden sektörünün toplumda yarattığı olumsuz algının düzeltilmesi gerektiğini anlattı. Doğru iletişim aracının seçilmesi ve hedef kitlenin tanınmasının algıdaki önemini anlatan Güner, “Yüzde 10’luk algı değişimi için yüzde 100 performans gereklidir.” ifadelerini kullandı. Güner, “Çünkü siz madenler kurarsınız, fabrikalar açarsınız fakat bunları insanlar yönetir” mesajını verdi.

