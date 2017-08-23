Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması ödülleri

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankasınca düzenlenen Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması'nda ödül alacak projeler tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İller Bankasınca düzenlenen yarışmada birinci aşamaya 111 projeyle katılım gerçekleşti. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu ikinci aşamaya 8 proje davet edildi.

Bu projelere yönelik jüri toplantısı da 18 Ağustos'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda, jüri üyelerinin uzun oturumlar boyunca yaptığı değerlendirmeler sonucu 3 proje eş değer ödüle, 5 proje ise mansiyona layık görüldü.

Eş değer ödül almaya hak kazanan projelerin her biri için 75 bin, mansiyona layık görülen projelerin her biri için ise 15 bin lira verilecek.

Ankara'da 19 Eylül saat 14.00'te, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla ödül töreni ve kolokyum yapılacak, ayrıca yarışmaya katılan projeler sergilenecek.