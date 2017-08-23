Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ABD ihracat İnternet üzerinden satış
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması ödülleri

- İller Bankasınca düzenlenen yarışmada ödül alacak projeler belirlendi

Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması ödülleri

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankasınca düzenlenen Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması'nda ödül alacak projeler tespit edildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İller Bankasınca düzenlenen yarışmada birinci aşamaya 111 projeyle katılım gerçekleşti. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu ikinci aşamaya 8 proje davet edildi.
Bu projelere yönelik jüri toplantısı da 18 Ağustos'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.
Toplantıda, jüri üyelerinin uzun oturumlar boyunca yaptığı değerlendirmeler sonucu 3 proje eş değer ödüle, 5 proje ise mansiyona layık görüldü.
Eş değer ödül almaya hak kazanan projelerin her biri için 75 bin, mansiyona layık görülen projelerin her biri için ise 15 bin lira verilecek.
Ankara'da 19 Eylül saat 14.00'te, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla ödül töreni ve kolokyum yapılacak, ayrıca yarışmaya katılan projeler sergilenecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ödül Alacak ProjelerMahalle Tasarımı Fikir Yarışmasıçevre Ve şehircilik BakanlığıBelirlendi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5