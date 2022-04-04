Marble İzmir’den kıtalararası bir çağrı

Alanında uzman kişilerin konuşmacı olduğu söyleşilere; Amerika, İran, Katar ve Polonya’dan katılım oldu.

“Doğal Taşa Karşı İnsan Yapımı Materyaller: Harici Uygulamalar” isimli oturumda Doğal Taş Enstitüsü’nden (Amerika) Taş Uzmanı Daniel Wood seramik vb. yapay taşlar karşısında doğal taş kullanımının önemini vurguladı.

“Tasarım ve Mimaride Mermerin Farklı Kullanım Alanları” oturumunda ise Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İlker Kahraman moderatörlüğünde yapıldı. Oturuma, Varşova Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof. Michal Stefanowski, Doğal Taş Enstitüsü’nden Taş Uzmanı Daniel Wood, Katar Mimarlar Merkezi Üyesi Feryel Chebeane, Mimar Soheil Motevaselani Pour katıldı. Dünya doğal taş uzmanları, 27. Marble İzmir kapsamında doğal taşın kullanımının önemi ve farklı kullanım alanları üzerinde önemli açıklamalarda bulundu.

Doğal taş, “yaşayan ve zamansız bir varlıktır”

Doğal Taş Enstitüsü eğitim komitesinde yer alan taş uzmanı ve daha önceki yıllarda da fuarda konuşmacı olan Daniel Wood, “Doğal Taş ve İnsan Yapımı Materyaller” konulu oturumda, “Doğal taşın sürdürülebilirlik noktasında yer alıyorum. Doğal taşın önemli bir materyal olduğunu biliyoruz hem dayanıklılığı, hem de zamansız estetiği onu hayatımızda önemli kılıyor. Doğal taşlara fiziksel olarak baktığımızda, çökelme ve sonrasında volkanik patlamalar sonucunda ortaya çıkarlar ve içlerinde pek çok mineral, renk, doku ve enerji barındırırlar. İnsan yapımı materyaller doğal taş kadar estetik olmamakla birlikte ömürleri kısadır ve maliyetleri yüksektir ayrıca, daha sahte gözükürler. Doğal taşa esnekliği ve performansı açısından bakıldığında restorasyon sürecinde onarılabilir, temizlenebilir ve dönüşebilir olduğunu görmekteyiz. Tasarım esnekliği, dayanıklılığı ve çeşitliliği açısından özellikleri fazla ve çok yönlü olması doğal taşın yüzlerce, binlerce yıl ayakta kalabilmesini sağlıyor. Ne şanslısınız ki ülkenizde doğal taşlarla yapılmış pek çok tarihi eser ve anıt eşsiz estetiği ile hala ayakta duruyor. Bu nedenle o zamansız ve yaşayan bir varlıktır” dedi.

Mimaride ve tasarımda doğal malzemeler kullanılmalı

“Tasarım ve Mimaride Mermerin Farklı Kullanım Alanları” konulu ikinci oturumun moderatörlüğü, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İlker Kahraman tarafından yapıldı. Oturumun ilk konuşmacısı Doğal Taş Enstitüsünden taş uzmanı Daniel Wood oldu. Wood, doğal taştan inşa edilmiş, dünyanın önemli anıtları, tarihi eserleri, heykelleri günümüz modern mimarisine ait eserler ve yapılar hakkında görsel bir sunum gerçekleştirdi. Sürdürülebilirlik ve doğanın korunmasının önemine vurgu yapan Daniel Wood, “Mimaride ve tasarımda doğal malzemeler kullanılmalı” dedi.

Doğa hepimizin öğretmeni

Oturuma katılan diğer uluslararası uzman isimlerinden biri İranlı Mimar Soheil Motevaselani Pour oldu. Tasarladığı projelerde doğal taş kullandığını, tasarımlarında doğadan esinlendiğini doğanın rengini şekillerini kullandığını söyleyen Pour, “Doğa hepimizin öğretmenidir, bugün tasarımlarımızda eski yaklaşımlara bağlı kalıp içine yeniyi de katarak yolumuza devem etmeliyiz” dedi.

Mermer, tasarımda bir seçkinlik simgesidir

Kuzey Afrika ülkeleri ve Katar’da mimar olarak çalışan, Katar Mimarlar Merkezi Üyesi Feryel Chebeane, oturumun diğer uzman isimlerinden biri oldu.

Mimari mühendislik tasarım ve teknik şartnameler konusunda uzman olan, Feryel Chebeane, önce davet için teşekkürlerini sundu. Chebeane, “Mimaride sürdürülebilirlik tamamen kullandığımız materyal ve malzemelere bağlıdır. Bu fuarın ana materyali olan mermere baktığımızda, hepimiz onunla uğraşmaktan, mermerle iş yapmaktan zevk alıyoruz” dedi.

Mermer iyi tasarlandığında yıllarca yaşamımızda kalabilir

Oturumun son konuşmacısı Varşova Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof. Michal Stefanowski oldu. Stefanowski aynı zamanda, 27. Marble İzmir Fuarı kapsamında gerçekleştirilen 4. Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması jüri üyesi olarak yer aldı. Aktif tasarım uygulamaları paketleme ve görsel iletişim çalışmaları olan makaleler yazan, yarışmalar düzenleyen, ulusal tasarım ödüllerine sahip olan Endüstriyel Tasarımcı Stefanowski, “Mermer diğer materyal ve malzemelerle kullanıldığında ortaya sürdürülebilir ve çok etkili tasarımlar çıkıyor. Bu yarışma bana bunu gösterdi. Burada yeni, genç Türk tasarımcıları gördüm onlardan çok etkilendim” diye konuştu.