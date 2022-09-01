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Marka 2022 için geri sayım başladı
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Marka 2022 için geri sayım başladı

Marka Konferansı iki yıl aradan sonra 29-30 Eylül’de Tersane İstanbul’da gerçekleşecek. Bu yıl 21’incisi düzenlenecek olan konferans, iki bini aşkın iş insanı ve fikir liderini bir araya getirecek

Marka 2022 için geri sayım başladı

Yürekli Konferansları tarafından 1999 yılından bu yana düzenlenen ve son 19 yıldır Yapı Kredi World ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Marka Konferansı, bu yıl da birbirinden önemli isimleri ağırlamaya hazırlanıyor.

20. yılını 2019 yılının Aralık ayında kutlayan etkinlik, iki yıl aradan sonra bu yıl 29-30 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul’da, değişen dünya için yeni baştan tasarladığı ve “remastered” olarak tanımladığı bir deneyimle gerçekleştirilecek. Konferansın bu yılki teması, özellikle pandemi sonrası dönemde, tüm iş yapış şekillerimizin en baştan sorgulanarak yeniden tasarlanması ihtiyacından yola çıkarak belirlendi.

Türkiye’nin en güçlü fikir platformu olarak nitelendirilen Marka Platformu, kendisini de güncel değerlerle ve bugünün teknolojisiyle yeniden yaratarak katılımcılar için yepyeni bir deneyim tasarladı.

HEDEF KARBON AYAK İZİ EN DÜŞÜK ETKİNLİK OLMAK

2018 yılında ‘Sıfır Atık Konferans Salonu’ uygulamasını başlatarak iş dünyasına bu alanda öncü olan Marka Platformu, bu yıl sürdürülebilirlik konusunda çıtayı daha da yükseltti. Platform, Marka 2022’nin bu yıl ‘karbon ayak izi en düşük iş etkinliği’ olması hedefiyle yola çıktı.

70’İN ÜZERİNDE KONUŞMACI YER ALACAK

Bu yıl ‘cesaret, yenilenme ve farklılaşmadaki’ öncülüğünü mekân anlayışına da taşıyan Marka Platformu, etkinliğini İstanbul’un kültürel ve tarihi hazinelerinden birisinin yeniden yaşam bulduğu Tersane İstanbul’da düzenleyecek.

İki bini aşkın iş insanı ve fikir liderini bir araya getirecek olan etkinlikte, dünyadan ve Türkiye’den 70’i aşkın sanatçı ve konuşmacı sahne alacak. Marka 2022’de bu yıl katılımcılar, sanat, teknoloji ve sürdürülebilirlik temalarını yaratıcılıkla kesiştiren projeleri de deneyimleme imkânı bulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Marka 2022
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