Marmara OSB kurucuları yüksek teknoloji için yola çıktı

Türkiye 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında "Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi" ile organize sanayi bölgelerini (OSB) de yeni yüzyıla uygun hale getirmek için çalışmalar yapıyor. Balıkesir Bandırma mevkiinde kurulması planlanan ve çalışmalarına başlanan Marmara OSB'de bu dönüşümün örneklerinden biri olacak. OSB'yi iş dünyasına tanıtmak ve Türkiye'nin sanayi dönüşümündeki misyonunu anlatmak için önceki akşam bir toplantı düzenleyen Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çay, iş insanlarına "Değişen dünyada, dünyayı değiştirecek bir hayalin olsun" mesajı verdi.

Hızlı Teknolojiler Dönemi

Toplantının temasını HTTP olarak belirlediklerini anlatan Saadettin Çay, "Yani, hayal et, tasarla, test et, prototip üret. Hayal olmadan teknoloji olmuyor. Her şey bir hayal ile başlıyor. Çağımızda en kritik teknoloji yarı iletkenler ve transistörler. Onlar olmasa TV, PC, uydular olmazdı. Şimdi ise daha hızlı teknolojiler daha hızlı tekamüller dönemi. İnternet ile bir milyon yıllık bilgisi her gün tekrar ediyoruz" dedi. Konuşmasında Türk-İslam alimlerinin ve bilim insanlarının yaptıkları buluşlara işaret ederek, Türk Milletinin potansiyeline değinen Saadettin Çay, "Marmara OSB'de yüksek teknoloji ile bir hayalin peşinden koşuyoruz. Bu hayali başlatan Kemal Akar. Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Sanayi Bölgesi, Bandırma'ya on dakika uzaklıkta. Çevre ve otoyollara yakın. Limanlara yakın. Altyapı çalışmalarımız sürüyor" bilgisini verdi.

Bacasız Sanayi Olacak

Bir dönem kirli havası ile gündem olan Dilovası'na dikkat çeken Saadettin Çay, buradaki fabrikaların dönüştüğünü, Marmara OSB'ye buradan tesislerin geleceğini, altyapı çalışmaları ve planların sürdüğünü anlattı. "Arazilerin satışı ve kamu yararı ile ilgili hukuki süreç başladı. Henüz bir inşaat yok" diyen Çay, şu bilgileri verdi: "2021'de inşaat anlamında da altyapı çalışmaları başlayacak. İlk fabrika temel atımı 2021 sonu itibarıyla başlasın istiyoruz. Bacaları tütmese de 2023 itibarıyla tıkır tıkır çalışan tesisler olsun istiyoruz. Dünyanın dev firmaları tedarik çeşitlendirmesi yapmayarak ne kadar hata yaptıklarını pandemi sürecinde gördüler."

Toplantıda konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da, insanı merkez alan bir sanayi bölgesi kurulacağını belirtti. Vali'nin yanında toplantıya, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar, Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, İSO Meclis Üyesi Mehmet Umur ve ORGE Enerji Taahhüt CEO'su Nevhan Gündüz başta olmak üzere çok sayıda davetli iş insanı katıldı.

Recep Erçin/Aydınlık Gazetesi