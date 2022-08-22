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Masdaf, 5-9 Eylül’de Electra Mining Africa Fuarı’nda

Çevreci ve verimli pompa çözümleri ile binalara, endüstrilere ve altyapı uygulamalarına değer katan Masdaf, 5-9 Eylül tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg'da şehrinde gerçekleşecek “Electra Mining Africa Fuarı”na katılım gösterecek.

Masdaf, 5-9 Eylül’de Electra Mining Africa Fuarı’nda

Masdaf, 5-9 Eylül’de Electra Mining Africa Fuarı’nda

Çevreci ve verimli pompa çözümleri ile binalara, endüstrilere ve altyapı uygulamalarına değer katan Masdaf, 5-9 Eylül tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg'da şehrinde gerçekleşecek “Electra Mining Africa Fuarı”na katılım gösterecek.

  Pompa sektörünün öncü markası Masdaf, 5-9 Eylül tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrinde gerçekleşecek olan uluslararası madencilik, inşaat, sanayi, elektrik ve enerji fuarı “Electra Mining Africa”da yer alacak.

Masdaf’ın enerji ve su kaynaklarını akıllı ve verimli kullanan çevreci su teknolojilerini Electra Mining Africa Fuarı’nda sergileyecek olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Masdaf İhracat Müdürü Osman Çetinkaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Masdaf olarak 7 kıtada 80’den fazla ülkeye kesintisiz hizmet sunuyoruz. Bu nedenle hedef pazarlarda katıldığımız fuarları, markamızın global arenadaki bilinirliğine katkı sağlayan prestijli alanlar olarak görüyoruz. Electra Mining Africa Fuarı’nın da Masdaf’ın Afrika kıtasındaki rekabetçi pozisyonunu güçlendireceğine inanıyoruz.

Electra Mining Africa Fuarı’nda ; Enduro serisi dalgıç pompaları, Genio INM serisi kuru rotorlu inline santrifüj sirkülasyon pompaları,  NME serisi ağır hizmet tipi santrifüj pompaları ve UKMS serisi kendinden emişli atık su pompalarımızı sektör profesyonellerinin beğenisine sunacağız” dedi. 

Masdaf, çevreci ve yenilikçi su teknolojilerini 5 gün boyunca salon 6’da bulunan K-1  numaralı standında sergileyecek.

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5-9 Eylül’deMasdafElectra Mining Africa Fuarı’nda
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