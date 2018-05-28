Medya ve İş Dünyası iftarda buluşuyor Her yıl düzenlediği iftar davetleri ile medya dünyasını ve iş adamlarını ağırlayan Medya Platformu, bu yılda geleneğini sürdürüyor. Geleneksel 14. Medya Platformu İftar Yemeği, Dünya Erdemli ve Sanayici İş Adamları Derneği (DERSİAD) ve Altın Nesil Vakfı (ANEV)’nın katılımları ile gerçekleştirilecek.

GAZETE EKONOMİ - Her yıl düzenlediği iftar davetleri ile medya dünyasını ve iş adamlarını ağırlayan Medya Platformu, bu yılda geleneğini sürdürüyor. Geleneksel 14. Medya Platformu İftar Yemeği, Dünya Erdemli ve Sanayici İş Adamları Derneği (DERSİAD) ve Altın Nesil Vakfı (ANEV)’nın katılımları ile 29 Mayıs Slı günü Deniz Köşk Davet ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.



Numan Kurtulmuş da katılacak



Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Numan Kurtulmuş’un katılacağı iftar davetinde AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Nevşehir Ak Parti Millet Vekili ve Meclis Katibi Mustafa Açıkgöz ve İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Gaffar Demir de yer alacaklar. Medya Platformu Başkanı Ahmet Durkaya, DERSİAD Genel Başkanı Mustafa Çınar, ANEV Doğan Gökmen ev sahipliğinde gerçekleşecek olan iftar davetine yaklaşık bin kişinin katılması bekleniyor.