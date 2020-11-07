Mehmet Uluğtürkan öyle bir yazı yazdı ki

Ekonomi Gazatecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Refleks Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Uluğtürkan vefat eden Adana'nın ünlü işinsanlarından Ziya Alim Koçer’in ardından öyle bir yazı lazdı ki... İşte o yazı...

.Arzu ettiğimiz iş insanı profilinde olması gereken her özelliği eksiksiz taşıyordu.

İşinin ehliydi.

Gemi motorları uzmanıydı.

Denizini değerlendiremeyen Adana’nın tersane sektöründen yararlanabilmesi için çırpındı.

Yüzlerce istihdam sağladı.

Genç sanayiciler yetiştirdi.

Katma değeri yüksek üretimiyle bu ülkeye döviz kazandırdı.

Son dönemde savunma sanayiye üretimle ilgileniyordu.

Sadece ben demedi.

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi olarak çalıştı.

Sadece şirketim demedi.

Şehrine değer katan Adana Genç İş İnsanları Derneği, Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü’nde görevler aldı.

Sadık bir Refleks okuruydu. Ortağım Esra Özden’le Adana ve ülkemiz için geliştirdiğimiz her projeye “Beni sormadan dahil edebilirsiniz” derdi.

Saatlerdir bir fotoğrafa bakıyorum… Refleks’in “Nükleer santral inşasından Adanalı sanayici nasıl yararlanabilir?” temalı fuar katılım etkinliğinde berabermişiz. (En sağda)

Adana çok ama çok değerli bir iş insanını, Ziya Alim Koçer’i kaybetti.

Üzüntümü anlatacak kelimeleri yan yana getirmekte zorlanıyorum.

Mekânı cennet olsun.