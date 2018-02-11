Mehmetçik'in yemeklik yağı Trakya Birlik'ten gidecek

EDİRNE (AA) - Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca imzalanan "gıda maddeleri tedariki"ne ilişkin protokole göre, Mehmetçik'in yemeklik ayçiçeği yağı ihtiyacının Trakya Birlik'ten karşılanacağını söyledi.

Aynı zamanda AK Parti Edirne Milletvekili olan Sezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapan er ve erbaşların sağlıklı, kaliteli, güvenli ve dengeli beslenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Protokolün bu kapsamda yerli ürün teminiyle çiftçiye de destek olacağını ifade eden Sezen, "Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya teşekkür ederim." dedi.

Kısa sürede istenilen yağın hazırlanacağını belirten Sezen, şöyle devam etti:

"Gurur kaynağımız olan ordumuzun ihtiyacı olan ne varsa, Trakya Birlik'in ürettiklerinden almak bizden almak istediklerini söylediler. Ben de yetkili arkadaşımızı görevlendirdim. 'Biryağ', 'Trakyağ' markamızda ayçiçeği yağı ve margarinlerimiz var. Bakanımızın huzurunda yapılan çalışmalarda, bizden yemeklik rafine yağ istediklerini ve sürekli devam etmesi gerektiği ifade edildi. Trakya Birlik de buna zaten hazır. Kısa sürede yağ ihtiyaçlarını karşılamaya başlayacağız. Bu Trakya Birlik'in Türkiye'de ne kadar güvenilir duruma geldiğini ortaya koyuyor. Yapı olarak da örnek gösteriliyoruz çok şükür. Bunu Başbakanımız da Cumhurbaşkanımız da örnek gösteriyor. Kooperatifçilik Strateji Belgesi'nin açıklandığı gün Trakya Birlik kooperatifler arasında örnek gösterildi. Biz ülkemizde 80 milyon insanımıza ve tabii gurur kaynağımız, göz bebeğimiz şanlı ordumuza, oradaki gençlerimizin sağlığını bozmayacak, onları daha ileri noktalara taşıyabilecek üretim yapmayı sürdüreceğiz. İlk etapta 5 bin ton seviyelerinde ticaretimiz olacak."

Gıda maddeleri tedarikine ilişkin protokolün getirilerinin de olacağını dile getiren Sezen, "Sonuçta ordumuzun tüm yemek yapan fabrikalardan aldığı yemeklerde de Biryağ kullanılmasının belirtilmesi ve istenmesi üzerine bu bize pazarda biraz daha genişleme yolunu açacaktır. Üretimimizin üzerinde bir pazara sahibiz şu anda. Yeni aldığımız yatırım kararlarıyla da bu üretimi artırmayı düşünüyoruz. Trakya Birlik şu anda iyi yolda gidiyor. İnşallah bozulmaz ve bozulmaması için de mücadele ediyoruz. Trakya Birlik'in önümüzdeki yıllarda ülkemizde daha büyük ürün yelpazesiyle yer alacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Protokole göre, 5 bin ton yemeklik yağın mayıs ayından itibaren TSK'ya gönderileceği öğrenildi.