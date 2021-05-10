Mentörlük desteği vereceği 15 kadın girişimciyi açıkladı 

KAGİDER’in Migros işbirliğiyle düzenlediği ‘Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı’ kapsamında iki gün boyunca kampa giren kadın girişimciler arasından belirlenen 15 kadın girişimci açıklandı. 200 başvuru arasından kampa katılmaya hak kazanan 72 kadın girişimci kalite standartlarını ve uygun şartları sağlamaları halinde Migros’un tedarikçisi olacaklar, belirlenen 15 kadın girişimciye ise bir yıl boyunca mentörlük desteği verilecek.

Tarım sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek vermek amacıyla KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) ve Migros iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı’ kampının ikincisine katılan kadın girişimcilerden bir yıl boyunca mentörlük desteğine hak kazanan 15 girişimci açıklandı.

Program kapsamında, tarım sektöründe faaliyet gösteren 200 kadın girişimci arasından belirlenen 72 girişimci, 8-9 Nisan tarihlerinde online olarak düzenlenen kampa katıldı. Tarım sektöründen uzmanlar ve başarılı girişimcilerle, Migros’un pazarlama yöneticilerinin konuşmacı olarak katıldığı kamp süresince sektör tüm boyutlarıyla ele alınarak, kadın girişimcilerle büyümelerine ve güçlenmelerine yardımcı olacak bilgiler paylaşıldı.

Programda eğitim desteği alan ve Migros standartlarında yaptıkları tüm üretimler Migros mağazalarında müşterilerle buluşacak olan 72 kadın girişimciden 15’i ise bir yıl boyunca mentörlük desteği almak üzere belirlendi.

Emine Erdem: ‘Tarım sektörü kadınların emeği üzerinde yükseliyor’

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Tarım sektörü dünyada ve ülkemizde kadınların emeği üzerinde yükseliyor. İstihdamın yarısını kadınların oluşturduğu tarım sektöründe kadınların güçlendirilmesiyle sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda daha sağlam ve büyük adımlar atacağız. Kadın girişimcilerin karar alma ve uygulama süreçlerinde daha çok yer almaları, pazarlama becerilerini geliştirmeleri, bilgi ve pazara erişmeleri, tarımsal üretimde teknolojiyi ve ekolojik yöntemleri kullanmalarını yaygınlaştırmak için geliştirilecek uygulamalar büyük önem taşıyor. Eğitim kampımıza katılmaya ve kalite standartlarını ve uygun şartları sağlamaları halinde Migros tedarikçisi olmaya hak kazanan 72 kadın girişimciyi ve süreç sonunda bir yıl boyunca mentörlük desteği vermek üzere belirlediğimiz 15 kadın girişimciyi içtenlikle kutluyorum. Bu vesileyle, Türkiye’de tarımın yarattığı katma değeri kadın girişimcilerin güçlenmesi yoluyla artırma çalışmalarımıza verdiği kıymetli katkıdan ötürü yol arkadaşımız olan Migros’a yürekten teşekkürlerimizi sunuyorum.”

KAGİDER Başkan Yardımcısı Berrin Kuleli, kadın girişimcilere verilen eğitim ve mentörlük desteğine dair şunları söyledi: “200 kadının başvurduğu kampımızı değerlendirmeler sonucunda belirlenen 72 kadın girişimcinin katılımıyla tamamladık. Katılımcılarımıza işlerinde en iyi olmaları için gerekli bilgileri alanında uzman isimlerin katkılarıyla aktardık. Kampa katılan tüm kadın girişimciler kalite standardını sağladıkları takdirde Migros’un tedarikçisi olmaya hak kazandılar. Şimdi, katılımcılar arasından ikinci bir değerlendirme süreci ile belirlediğimiz 15 kadın girişimci ile yolumuza devam edeceğiz. Bu 15 başarılı kadın girişimci, bizden bir yıl boyunca mentörlük desteği alacak ve hikâyelerini daha geniş kitlelerin duyması için destek olacağız.”

Ekmel Nuri Baydur: ‘Kadın girişimcilerin kendi başarı hikayelerini yazmasına vesile olmak mutluluk verici’

Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur ise konuşmasında şunlara değindi:

“Migros olarak 67 yıldır ülkemizin tarımda kendi kendine yeter olabilmesi, yerel değerlerimize sahip çıkma ve sürdürülebilirliğe katkı sağlama bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu farkındalıkla sürdürülebilir tarıma yatırım yapıyor, toprağımızın zenginliklerini korumayı ve milli mirasımızı gelecek nesillere taşımayı kendimize misyon ediniyoruz. KAGİDER ile olan iş birliğimiz ile tarımsal üretiminin devamlılığına katkıda bulunurken, kadın üreticilerimize de destek oluyoruz. Büyük emekler vererek iş hayatına atılmış kadınların kendi başarı hikâyelerini yazmasına vesile olmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Alacakları mentörlük desteği ile kariyer yolculuklarında önemli bir kazanım sağlayan 15 kadın girişimciyi gönülden kutluyor, hem kendileri hem de ülkemiz için önemli değerler yaratacaklarına inanıyorum.”

İŞTE 15 KADIN GİRİŞİMCİ:

Aslıhan Cengiz - Has Soy Gıda LTD. ŞTİ

Ayşe Nihan Kocagöz – Nihanın Çiftliği

Beraat Özçelik – Bioactive

Berma Aydın – Evdoksia Permakültür

Dilara Gümüşel – Aya Farm

Filiz Aydın – Organik Bahçem

Fisun Başaran - Elitoprakta

Gülizar Yurdakul – Yurdakul Tarım

Gülnür Erol – Artemisia Tıbbi Bitki

Hatice Aktürk – Ata Ağaç Sağlıklı Yaşam Dükkanı

Melis Rona – Morminor

Nesli Lara Güner – NLG Tarım Gıda Tic. A.Ş

Selin Deniz – Lovender Garden

Seyhan Selçuk Selvi – Nazif Ceyhun Selvi

Zehra Alev Taşkın – Dedemin Mahsulü