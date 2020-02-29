Merih Özgen yeniden başkan

Kuruluş tarihi olan 2002 yılından bu yana ulusal ve uluslararası platformlarda Türkiye iş makinaları sektörünün geleceği ve gelişimi için aktif çalışmalar gerçekleştiren İMDER’nin 10.Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Titanic Kartal Otel’de gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Divan Heyeti seçimi ile başlayan genel kurul toplantısından sonra yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda yeni dönem başkanlık görevine daha önce İMDER çatısı altında İmalat Komitesi Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2018-2019 Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi çeşitli aktif görevlerde yer alan Merih Özgen seçilirken, yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Başkan vekili ve sayman Serkan Karataş (Çukurova Ziraat Endüstri ve Tic. A.Ş.), Başkan yardımcıları Adnan Keskin (Borusan Makina ve Güç Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.), Aydın Karlı (MST İş ve Tarım Mak. San ve Tic. A.Ş.), yönetim kurulu üyeleri ise Gürkan Bebek (Alfatek İth. İhr. ve Paz. A.Ş.), Mahir Hocaoğlu (Ascendum Makina Tic. A.Ş.), Oğuz Diken (Betonstar Makina San. ve Tic. A.Ş.), Nadir Akgün (Enka Pazarlama İhracat ve İthalat A.Ş.), Levent Büyükmurat (Sanko Makina Paz. ve Tic. A.Ş.), Hayati Kösoğlu (Sif İş Mak. Paz. San. ve Tic. A.Ş.), Eşref Zeka (TEMSA İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş.), Cüneyt Aksu (Uygunlar Dış Tic. A.Ş.).

Genel kurul toplantısı sırasında İMDER üyeliğinde 15’inci yılını dolduran; Ascendum Makina, Borusan Makine ve Güç Sistemleri, Çukurova İthalat, Çukurova Makina, Çukurova Ziraat, Enka Pazarlama, Hidromek, Sanko Makina, Sif İş Makinaları ve Temsa Makina ve İMDER üyeliğinde 10’uncu yılını dolduran Alfatek, Gama Ticaret, Hamamcıoğlu, Karyer Ticaret, Maats İnşaat Makinaları, MST İş ve Tarım Makinaları, Uygunlar, Wacker Neuson firmalarına ödülleri takdim edilerek, İMDER’e yapmış oldukları katkılardan ve sundukları desteklerden dolayı teşekkür edildi.

“BAŞARILI İKİ YIL DAHA GEÇİRMEYİ UMUT EDİYORUM”

İş ve inşaat makine ve ekipmanları sektörünün yüzde 93’ünden fazlasını temsil eden İMDER’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden oybirliğiyle seçilmekten gurur duyduğunu, başarılı iki yıl geçirmeyi umut ettiğini belirtirken Merih Özgen şu ifadeleri kullandı:

Uzun yıllara dayanan tecrübesi ile ülkemizin iş ve inşaat makine ve ekipmanları sektörünün yol haritasını çizmesine ve sektörün dünyadaki konumunu sağlamlaştırarak üst sıralara taşımasına destek olan İMDER, çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. Sektörel çalışmalardan, eğitim faaliyetlerine, uluslararası ilişkilerden, resmi kurumlarla ilişkilere ve mevzuat çalışmalarına kadar her alanda milli ekonominin ve sektörün büyümesi için mücadelemize edeceğiz. Türkiye’nin kalkınması için bünyemizdeki güçlü firmalarla üstlendiğimiz görevi büyük bir sorumluluk ile yerine getireceğiz.

KURUCULARIMIZIN DEĞER YARGILARIYLA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Biz sektörümüzü kucaklamak zorundayız. Kazı makinalarından tutun beton makine ve ekipmanlarına, asfalt ekipmanlarından, kırma eleme makinaları ve kaldırma ekipmanlarına kadar kadar tüm alt sektörleri kucaklayacağız. Kurucularımızın değer yargılarına sıkı sıkıya sarılmaya, yeni dönemde etik yapımızı bozmayacak adımlar atmaya devam edeceğiz. İMDER olarak iki yıllık dönemde yeni üyelerle derneğimizin temsil gücünü artırmak istiyoruz.

2018-2019’DA SEKTÖRÜMÜZ DARALMALAR YAŞADI

Görevde olduğum iki yıl süresinde sektörümüz içinde bulunduğumuz ekonomik durumdan ve global ticaret savaşlarından etkilenerek daralmalar yaşadı. 2018 ve 2019 yılında birçok zorlukla mücadele eden sektörümüz yüksek faiz oranları, kurlardaki artış ve enflasyondan oldukça etkilenerek yüzde 55 civarında küçüldü. İç pazarda yaşanan sıkıntılar üretim yapan firmaların ihracata dört elle sarılmasını sağladı ve 2019 yılında sektörün ihracatı bir önceki yıla göre %11.5 artarak 1 milyar 365 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu başarıda ticaret yapan üyelerimizin temsil ettikleri uluslararası üreticilerin ülkemizden yapmış oldukları tedariğin önemli payı olduğunu özellikle belirtmekte yarar görüyorum.

2020 yılına umutla bakmamızı sağlayan gelişme ise son çeyrekte iç pazarda satış rakamlarının yönünü pozitif tarafa çevirmesi oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre iç pazarda; Ekim ayında %32.5, Kasım ayında %6 ve Aralık ayında %52 oranında büyüme kaydedildi. 2020 yılının Ocak ve Şubat ayında da bir hareketlilik söz konusu. Bu veriler ışığında 2020 yılında sektörde olumlu hava esintilerinin olacağını söylemek yanlış olmaz. Derneğimizin kurumsallaşma faaliyetlerinden, sektörümüzün Avrupa ve Dünya’daki konumunu güçlendirmek için yapacağımız çalışmalara, UR-GE Projemiz ile sektörümüzün ihracatına katkı sunmaya, nitelikli teknik eğitim konusundaki çalışmalarımızı bir üst seviyeye taşımaya kadar pek çok alanda faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bir yandan da sektörümüzün tanıtımı için basın faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Yurtdışı lobi faaliyetlerimiz başta kardeş derneklerimizle olmak üzere yoğun bir şekilde devam edecek. Sektörümüzü etkileyen mevzuatların ve yeniliklerin de takipçisi olacağız. Özetlemek gerekirse 2020 yılında yeni yönetim kurulumuz ile daha güçlü bir Türkiye, daha güçlü bir iş ve inşaat makine ve ekipmanları sektörü için mücadele edeceğiz. Yeni yönetimimiz sektörümüz ve ülkemiz için hayırlı olsun.”

MERİH ÖZGEN KİMDİR

1953 Diyarbakır doğumludur. Ankara Atatürk Lisesinden sonra ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünden 1976 yılında B. Sc, 1981 yılında M. Sc diplomalarını almıştır.

1981 – 1995 yılları arasında çeşitli ABD, Japon ve Avrupa menşeili iş ve hafriyat makinası üreticilerinin Türkiye mümessillerinde genellikle satışla ilgili yapılan yöneticilik görevlerinin yanı sıra 1981 -1984 yılları arasında Makine Mühendisleri Odası Genel Sekreterliği görevinde bulunmuştur. 1995 yılında Hidromek Firmasına katılmıştır ve şu an Strateji Yönetimi Direktörü görevini yürütmektedir. Evlidir ve iki erkek evlada sahiptir.İngilizce bilmektedir.