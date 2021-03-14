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Mesajı aldık yatırımlar hayata geçecek

TİM Sektörler Konseyi Madencilik Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, "İthal girdisi hemen hemen olmayan ve ihracat odaklı çalışan madencilik sektörü, yeni ekonomik paketteki 'cari açığın azaltılması' başlığının önemli figürlerinden biri olacaktır ve sektörümüz, Cumhurbaşkanımızın açtığı bu yolda cesaretle yatırımlarını bir bir hayata geçirecektir" dedi.

Mesajı aldık yatırımlar hayata geçecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Madencilik Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya: "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu ‘Yeni Ekonomik Reform Paketi'nde madencilik sektörü ile ilgili yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yatırım güvencesinin artırılması, bugüne kadarki söylemlerinizi tam anlamıyla destekler nitelikte. Sektörümüz ülkemiz menfaatleri doğrultusunda yatırımlarını hayata geçirmeye hazır."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Yeni Ekonomik Reform Paketi'nin detayları belli oldu. Pakette yer alan madencilik, petrol ve doğalgaz arama ve üretiminde yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yine yatırım ortamında güvencenin artırılacak olması, ihracat odaklı çalışan maden sektörünün yüzünü güldürdü.

TİM Sektörler Konseyi Madencilik Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "İthal girdisi hemen hemen olmayan ve ihracat odaklı çalışan madencilik sektörü, yeni ekonomik paketteki 'cari açığın azaltılması' başlığının önemli figürlerinden biri olacaktır ve sektörümüz, Cumhurbaşkanımızın açtığı bu yolda cesaretle yatırımlarını bir bir hayata geçirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın milli enerji ve milli madencilik politikası kapsamında sektörümüzden beklentilerinin büyük olduğunun bilincindeyiz.  Bizler de bu doğrultuda yatırım güvencesinin de artırılması ile birlikte ülkemizin toplam ihracatına sürdürülebilir katkı vermek adına planladığımız yatırımlarımızı somutlaştırmak için hızlıca harekete geçmeye hazırız."

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