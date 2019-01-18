Mesut Taşkın TİM’de

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Basın Müşaviri Mesut Taşkın oldu.



Ekonomi Gazeteciler Derneği Üyesi eski gazeteci Mesut Taşkın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Basın Müşaviri olarak göreve başladı.



Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde TİM Başkanlığına seçilen İsmail Gülle, basın müşavirliğine Taşkın’ı atayarak yeni dönemde yeni kadroyla yola devam edeceği mesajı verdi.



Uzun yıllar ulusal basında Ekonomi Gazeteciliği yapan Mesut Taşkın, daha önce İstanbul Ticaret Odası (İTO) Basın Müşavirliği ve İstanbul Ticaret Borsası (İTB) Basın Müşavirliği görevlerinde bulunmuştu.





