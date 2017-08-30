ANKARA (AA) - Meteoroloji'den, Sinop ve çevresinde çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sinop çevresinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli (21-50 mm) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 mm) olması bekleniyor.
Açıklamada, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında ani kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
- Sinop ve çevresinde çok kuvvetli yağış bekleniyor
30 Ağustos 2017 Çarşamba 00:05
ANKARA (AA) - Meteoroloji'den, Sinop ve çevresinde çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.