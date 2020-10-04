Metro Türkiye O isme emanet 

Profesyoneller için AR-GE merkezi niteliğinde Gastronometro, kobi niteliğindeki işletmeler için geliştirdikleri projeler, tüketicinin yüzünü güldürecek ürünler ve coğrafi işaretler için yaptıkları çalışmalar ile gündemden düşmeyen Metro Türkiye’de bayrak değişimi yaşandı. Başarılı çalışmaları ile adından bahsettiren Boris Minilai Metro şirketlerinden Pro à Pro’ya Genel Müdür olarak atanırken Metro Türkiye CEO’luğuna Sinem Türüng getirildi.

Metro Türkiye’de 20 yılı aşkın bir süredir çeşitli görevlerde bulunan Sinem Türüng, 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Metro Türkiye’nin yeni CEO’su olarak atandı. 2018 yılından bu yana Metro Türkiye’de CEO’luk görevini yürüten Boris Minialai ise Metro’nun FSD (Gıda Sevkiyat Operasyonları) şirketlerinden biri olan Pro à Pro’ya Genel Müdür olarak atandı.

Metro Türkiye, Sinem Türüng liderliğinde, Türk mutfağına sahip çıkarak, Türk mutfak kültürünün gerçek potansiyelini ortaya çıkarmayı ve Türk şeflerinin gelişimine katkıda bulunarak dünyada hak ettikleri yere gelmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarına güçlü bir şekilde devam edecek.

Sinem Türüng Kimdir?

Metro Türkiye’ye Ekim 1999’da Türkiye’de Bütçe Planlama ve Raporlama Departmanı’nda katılan Sinem Türüng, geçtiğimiz yıllarda hem yurt içi hem de yurt dışı görevlerde yer aldı. Metro Global’de Asya, Rusya ve Ukrayna Bölgesi Bütçe Planlama ve Raporlama Grup Müdürlüğü yapan Türüng, Mayıs 2006 tarihinde, Metro Hırvatistan’a İdari İşler Grup Müdürü olarak atanmasının ardından Nisan 2008 tarihinde, Metro Hırvatistan’da Finans Direktörlüğü’ne terfi etti. 2014 yılında Finans Direktörü olarak göreve getirilen Türüng, son olarak 2018 yılından bu yana Metro Türkiye Operasyon Direktörü görevini yürütüyordu.

