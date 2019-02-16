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Metro Türkiye ve Gastronometro “Tasarımı Kaşıkla” Sergisi ile Gastroweekend’e katılıyor

Türk Mutfağı ve değerlerine sahip çıkma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye ve Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro, Anadolu’nun kadim yemek kültürünün en önemli sembollerinden tahta kaşığı konu alan “Tasarımı Kaşıkla” Sergisi’ni Gastroweekend’e taşıyor.

Metro Türkiye ve Gastronometro “Tasarımı Kaşıkla” Sergisi ile Gastroweekend’e katılıyor
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Metro Türkiye ve Gastronometro’nun, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 4. İstanbul Tasarım Bienal tema sponsorluğu kapsamında “Tasarımı Kaşıkla” sloganıyla oluşturulan sergide, tasarım öğrencileri ile Metro çalışanlarının ve müşterilerinin eserleri bulunuyor. Birbirinden yaratıcı tasarımların yer aldığı sergide basın ve sosyal medya infleuncerlarının tasarımları da yer alıyor. Tüm geçimini tahta kaşık işinden sağlayan Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar Köyü’nde el ustalığıyla hazırlanan kaşıklar, Metro Türkiye’nin aracılığıyla tasarımcılarıyla buluşarak bir sanat eserine dönüştürüldü. 200 tahta kaşıktan oluşan sergi, 16-17 Şubat tarihlerinde Akaretler Sıraevler 39 numarada gerçekleştirilecek Gastroweekend’de katılımcılarla buluşacak.

Kıymetli tasarımcıların eserlerinin sergileneceği, “gastronomide tasarım” konulu söyleşilerin yapılacağı ve sürpriz etkinliklerin düzenleneceği etkinlikte, Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’nun özel video serisi İlham Veren Tarifler videoları da gösterilecek.Gastronometro’nun Yönetici Eğitmen Şefi Vedat Demir “Tabak tasarımında holistik yaklaşım; bilgi, malzeme, teknik…” başlıklı konuşmasıyla bu alandaki tecrübelerini dinleyicilere aktaracak.

Attığı her adımla Türk mutfak kültürünü koruma, yaygınlaştırma ve geliştirme misyonuyla hareket eden Metro Türkiye, hayata geçirdiği sergiyle Türk mutfak kültürünün dünden bugüne değişmeyen aktörü “tahta kaşığa” dikkat çekmeye devam ediyor. Metro, sadece bir yemek aracı olmanın ötesinde, Anadolu’da bereketin simgesi ve hatta gençlerin aşklarını ilan etmek için kullandığı sembol olan tahta kaşığı, bir sergiye dönüştürerek bu önemli sembolün gelecek nesillere de aktarılması için çalışıyor.

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GastroweekendTasarımı KaşıklaGastronometroMetro TürkiyeTürk Mutfagı
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