Meydan Ardıçlı’dan pandemiye rağmen yabancıya dev satış!

Pandemi sürecinde satış faaliyetlerini hızla online’a taşıyarak örnek bir girişim sergileyen

‘Meydan Ardıçlı’, sahip olduğu güçlü dijital altyapısının karşılığını aldı. Sektörde

başlattığı “Yeni Yaşam Dalgası”nı, online ortamda interaktif bir şekilde tanıtarak

uluslararası yatrırımcıları harekete geçirdi. Özyurtlar Holding ve Bahaş Holding’in

sektördeki deneyimi ve finansal gücü ile Esenyurt’ta yükselen dev proje, pandemi

sürecinde yabancı yatırımcıların radarına girdi. Online satışta en yeni teknolojilerin

kullanıldığı, whatsapp uygulamasının da satış sürecine dahil edildiği proje, online

ortamda bir yatırım iklimi oluşturdu. 67 bin metrekare arsa üzerinde, 27 blokta, bin 681

konut ve 125 ticari ünite ile alışveriş ve eğlence imkânı sunan sokak ve caddelerden

oluşan dev projede, Çin, İran ve Yemen ve Cezayirli yatırımcılar, toplam 80 ticari alanı

satın alarak projedeki yerini aldı.

Esenyurtun en değerli bölgesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yükselen medyan Ardıçlı

projesinin sahip olduğu yüksek pirim potansiyelinin yanı sıra; ev, iş, okul ve sosyal

yaşamı buluşturduğu donanımıyla her dönemde talepte önde gittiğini vurgulayan

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, konuya ilişkin şu

açıklamada bulundu:

Saniyeler içinde dev satış

“Tüm dünyada pandeminin yarattığı olağanüstü hal durumu, satışlarımızda olumlu açıdan

bir olağanüstülük yarattı. Satış faaliyetlerimizi hızla online ortama taşıyarak,

yatırımcılarımıza sesimizi daha yüksek tondan duyurabildik. Pandemi nedeniyle

yatırımlarını ötelemeyi tercih eden yabancı yatırımcılar, projemizden çok etkilendiler.

Yatırımcılarımıza projemizi yerinde inceleme ihtiyacı hissettirmeden, gerçekleştirdiğimiz

sunumlar ve canlı yayınlarla, online ortamda satın alma kararı vermelerini sağladık

Online satışın kazanımları çok büyük oldu. Ekran karşısından, saniyeler içinde Çin’e,

Yemen’e, Cezayir’e, İran’a gittik. Yine saniyeler içinde satış işlemlerimizi tamamladık. ”

dedi.

Tamer Özyurt, açıklamasında şunları kaydetti:

“Yeni Yaşam Dalgası”nda izole yaşam"

“Özyurtlar Holding ve Bahaş Holding ortaklığı olarak, 67 bin metrekare arsa üzerinde, 27

blokta, bin 681 konut ve 125 ticari ünite ile alışveriş ve eğlence imkânı sunan sokak ve

caddelerden oluşan dev projemizde, sadece yüksek pirim potansiyeli sunmuyoruz.

Bilinen daire büyüklüklerinden farklı olarak 1+0, 1+1, 2+1, 3,5+1 ve 4,5+1 olmak üzere

beş ayrı seçenek sunuyoruz. Yüzde 75’inin tamamlandığı projemizin sahip olduğu,

kamuya açık alışveriş ve yeme- içme mekânlarından oluşan cadde ve sokakları, dünyanın

en büyük metropollerinden esinlenilerek inşa edilen meydanı ile koronavirüs ile oluşan

izole yaşam beklentisine tek başına cevap veriyoruz. Yatırımcılarımızı, iş, okul ve ev

arasında yaşamlarını sürdürecekleri bir konutla değil, yaşamın tüm unsurlarını içerisine

alan, tamamen izole bir yaşamla buluşturuyoruz.. Hemen tapu, hemen teslim avantajıyla

da yatırımcılarımızı güvenli yatırımla tanışıyor. Tüm bu etkenlerin yanı sıra online

ortamda en yeni teknolojileri kullanarak sürdürdüğümüz satış faaliyetlerimiz sayesinde,

toplam 80 ticari alanımız, Çin, İran ve Yemen ve Cezayirli yatırımcılar tarafından satın

alındı.”

545 milyon TL’lik yatırım

Teslim aşamasına geçmeden yüzde 70’inin satışının tamamlandığı proje, bilinen daire

büyüklüklerinden farklı seçenekleri ve dünyanın en büyük metropollerinden esinlenilerek

inşa edilen meydanı ile İstanbul için “Yeni Yaşam Dalgası” olarak tanımlanıyor. 545

milyon TL’lik yatırımla 67 bin metrekare arsa üzerinde, 27 blokta, bin 681 konut ve 125

ticari ünite ile kamuya açık alışveriş ve eğlence imkânı sunan sokak ve caddelerden

oluşan proje, her türlü detayın yer aldığı donanımıyla sektöre üst düzey bir boyut

kazandırıyor. İlk etabımızın teslimlerinin tamamlandığı projenin 2’nci etabının yılsonuna

doğru, kalan kısmının ise 2021 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

Sadece kazançlı değil, yaşama konfor katan proje!

Esenyurt’un en hızlı değerlenen bölgesinde sadece kazançlı değil, tüm donanımıyla hayat

standartlarını yükselten Meydan Ardıçlı, 1+0, 1+1, 2+1, 3,5+1 ve 4,5+1 olmak üzere beş

ayrı daire seçeneği sunuyor. Projenin metrekare birim fiyatı 5 bin ila 6 bin TL arasında

değişirken, konutların metrekare büyüklükleri ise 41 ile 228 metrekare arasında farklılık

gösteriyor. Ticari alanların büyüklükleri ise 35 ile bin 122 metrekare arasında değişiyor.

27 bloktan oluşan projede; F bloklar prestij kitlesine, A ve D bloklar genç kitleye, B ve C

bloklar ailelere hitap ediyor.

Geçmişin nostaljik mimari tasarımı, modern mimariyle birleşti

Esenyurt’ta 2 ve 7 kat arasında değişen bloklardan oluşan, yatay mimarinin en güzel

örneklerinden biri olarak inşa edilen Meydan Ardıçlı, geçmişin nostaljik cumbalı mimari

tasarımını, bugünün modern mimarisiyle harmanlıyor. Paris’ten Roma’ya New York’tan

İstanbul’a kadar dünyanın en büyük metropollerinin meydanlarından esinlenerek hayata

geçirilen Meydan Ardıçlı, konumu ve donanımından aldığı güçle bölgenin sosyal

hayatına üst düzey bir boyut getiriyor. Kamuya açık alışveriş ve yeme- içme

mekânlarından oluşan cadde ve sokaklarıyla İstanbul’un yıldızı parlayan bölgelerinden

Esenyurt’un çekim merkezi olarak konumlanan proje, zengin sosyal dokusuyla,

İstanbul’a dünyanın en büyük metropolleriyle yarışan nitelikte görkemli bir meydan

kazandırıyor.

24 saat yaşayan proje

Sokak sanatçılarının eserlerini sergileyebilecekleri alanlardan, içerisinde dünyaca ünlü

markaları barındıran alışveriş markalarından, cafe ve restoranlara kadar her türlü detayın

düşünüldüğü cadde ve sokakları, su ve ışık oyunlarıyla 24 saat yaşayacak olan proje,

İstanbul’un sosyal hayatına dinamik bir yapı kazandıracak.

12 bin metrekarelik yeşil alanda doğa ile iç içe

Konforlu bir yaşam alanı olarak her ayrıntının düşünüldüğü projede 12 bin metrekareden

oluşan yeşil alan ve yer altı otoparkları yer alıyor. Yanı başında yer alan metro

istasyonuyla, civardaki üniversite, hastane ve okullara yakınlığı ile de ulaşım avantajı

sağlanıyor.