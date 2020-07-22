Meydan Ardıçlı’dan pandemiye rağmen yabancıya dev satış!

Pandemi sürecinde satış faaliyetlerini hızla online’a taşıyarak örnek bir girişim sergileyen
‘Meydan Ardıçlı’, sahip olduğu güçlü dijital altyapısının karşılığını aldı. Sektörde
başlattığı “Yeni Yaşam Dalgası”nı, online ortamda interaktif bir şekilde tanıtarak
uluslararası yatrırımcıları harekete geçirdi. Özyurtlar Holding ve Bahaş Holding’in
sektördeki deneyimi ve finansal gücü ile Esenyurt’ta yükselen dev proje, pandemi
sürecinde yabancı yatırımcıların radarına girdi. Online satışta en yeni teknolojilerin
kullanıldığı, whatsapp uygulamasının da satış sürecine dahil edildiği proje, online
ortamda bir yatırım iklimi oluşturdu. 67 bin metrekare arsa üzerinde, 27 blokta, bin 681
konut ve 125 ticari ünite ile alışveriş ve eğlence imkânı sunan sokak ve caddelerden
oluşan dev projede, Çin, İran ve Yemen ve Cezayirli yatırımcılar, toplam 80 ticari alanı
satın alarak projedeki yerini aldı.
Esenyurtun en değerli bölgesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yükselen medyan Ardıçlı
projesinin sahip olduğu yüksek pirim potansiyelinin yanı sıra; ev, iş, okul ve sosyal
yaşamı buluşturduğu donanımıyla her dönemde talepte önde gittiğini vurgulayan
Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, konuya ilişkin şu
açıklamada bulundu:
Saniyeler içinde dev satış
“Tüm dünyada pandeminin yarattığı olağanüstü hal durumu, satışlarımızda olumlu açıdan
bir olağanüstülük yarattı. Satış faaliyetlerimizi hızla online ortama taşıyarak,
yatırımcılarımıza sesimizi daha yüksek tondan duyurabildik. Pandemi nedeniyle
yatırımlarını ötelemeyi tercih eden yabancı yatırımcılar, projemizden çok etkilendiler.
Yatırımcılarımıza projemizi yerinde inceleme ihtiyacı hissettirmeden, gerçekleştirdiğimiz
sunumlar ve canlı yayınlarla, online ortamda satın alma kararı vermelerini sağladık
Online satışın kazanımları çok büyük oldu. Ekran karşısından, saniyeler içinde Çin’e,
Yemen’e, Cezayir’e, İran’a gittik. Yine saniyeler içinde satış işlemlerimizi tamamladık. ”
dedi.
Tamer Özyurt, açıklamasında şunları kaydetti:
“Yeni Yaşam Dalgası”nda izole yaşam"
“Özyurtlar Holding ve Bahaş Holding ortaklığı olarak, 67 bin metrekare arsa üzerinde, 27
blokta, bin 681 konut ve 125 ticari ünite ile alışveriş ve eğlence imkânı sunan sokak ve
caddelerden oluşan dev projemizde, sadece yüksek pirim potansiyeli sunmuyoruz.
Bilinen daire büyüklüklerinden farklı olarak 1+0, 1+1, 2+1, 3,5+1 ve 4,5+1 olmak üzere
beş ayrı seçenek sunuyoruz. Yüzde 75’inin tamamlandığı projemizin sahip olduğu,
kamuya açık alışveriş ve yeme- içme mekânlarından oluşan cadde ve sokakları, dünyanın
en büyük metropollerinden esinlenilerek inşa edilen meydanı ile koronavirüs ile oluşan
izole yaşam beklentisine tek başına cevap veriyoruz. Yatırımcılarımızı, iş, okul ve ev
arasında yaşamlarını sürdürecekleri bir konutla değil, yaşamın tüm unsurlarını içerisine
alan, tamamen izole bir yaşamla buluşturuyoruz.. Hemen tapu, hemen teslim avantajıyla
da yatırımcılarımızı güvenli yatırımla tanışıyor. Tüm bu etkenlerin yanı sıra online
ortamda en yeni teknolojileri kullanarak sürdürdüğümüz satış faaliyetlerimiz sayesinde,
toplam 80 ticari alanımız, Çin, İran ve Yemen ve Cezayirli yatırımcılar tarafından satın
alındı.”
545 milyon TL’lik yatırım
Teslim aşamasına geçmeden yüzde 70’inin satışının tamamlandığı proje, bilinen daire
büyüklüklerinden farklı seçenekleri ve dünyanın en büyük metropollerinden esinlenilerek
inşa edilen meydanı ile İstanbul için “Yeni Yaşam Dalgası” olarak tanımlanıyor. 545
milyon TL’lik yatırımla 67 bin metrekare arsa üzerinde, 27 blokta, bin 681 konut ve 125
ticari ünite ile kamuya açık alışveriş ve eğlence imkânı sunan sokak ve caddelerden
oluşan proje, her türlü detayın yer aldığı donanımıyla sektöre üst düzey bir boyut
kazandırıyor. İlk etabımızın teslimlerinin tamamlandığı projenin 2’nci etabının yılsonuna
doğru, kalan kısmının ise 2021 yılında teslim edilmesi planlanıyor.
Sadece kazançlı değil, yaşama konfor katan proje!
Esenyurt’un en hızlı değerlenen bölgesinde sadece kazançlı değil, tüm donanımıyla hayat
standartlarını yükselten Meydan Ardıçlı, 1+0, 1+1, 2+1, 3,5+1 ve 4,5+1 olmak üzere beş
ayrı daire seçeneği sunuyor. Projenin metrekare birim fiyatı 5 bin ila 6 bin TL arasında
değişirken, konutların metrekare büyüklükleri ise 41 ile 228 metrekare arasında farklılık
gösteriyor. Ticari alanların büyüklükleri ise 35 ile bin 122 metrekare arasında değişiyor.
27 bloktan oluşan projede; F bloklar prestij kitlesine, A ve D bloklar genç kitleye, B ve C
bloklar ailelere hitap ediyor.
Geçmişin nostaljik mimari tasarımı, modern mimariyle birleşti
Esenyurt’ta 2 ve 7 kat arasında değişen bloklardan oluşan, yatay mimarinin en güzel
örneklerinden biri olarak inşa edilen Meydan Ardıçlı, geçmişin nostaljik cumbalı mimari
tasarımını, bugünün modern mimarisiyle harmanlıyor. Paris’ten Roma’ya New York’tan
İstanbul’a kadar dünyanın en büyük metropollerinin meydanlarından esinlenerek hayata
geçirilen Meydan Ardıçlı, konumu ve donanımından aldığı güçle bölgenin sosyal
hayatına üst düzey bir boyut getiriyor. Kamuya açık alışveriş ve yeme- içme
mekânlarından oluşan cadde ve sokaklarıyla İstanbul’un yıldızı parlayan bölgelerinden
Esenyurt’un çekim merkezi olarak konumlanan proje, zengin sosyal dokusuyla,
İstanbul’a dünyanın en büyük metropolleriyle yarışan nitelikte görkemli bir meydan
kazandırıyor.
24 saat yaşayan proje
Sokak sanatçılarının eserlerini sergileyebilecekleri alanlardan, içerisinde dünyaca ünlü
markaları barındıran alışveriş markalarından, cafe ve restoranlara kadar her türlü detayın
düşünüldüğü cadde ve sokakları, su ve ışık oyunlarıyla 24 saat yaşayacak olan proje,
İstanbul’un sosyal hayatına dinamik bir yapı kazandıracak.
12 bin metrekarelik yeşil alanda doğa ile iç içe
Konforlu bir yaşam alanı olarak her ayrıntının düşünüldüğü projede 12 bin metrekareden
oluşan yeşil alan ve yer altı otoparkları yer alıyor. Yanı başında yer alan metro
istasyonuyla, civardaki üniversite, hastane ve okullara yakınlığı ile de ulaşım avantajı
sağlanıyor.