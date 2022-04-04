Milli para birimleri, SPFS ve barter!

Dubai MEE 2022 Fuarı’nda Rus satın alımcıların Türk firmalarını yakın markaja aldığını söyleyen Sigma Elektrik Genel Müdürü Murat Akgül, “Türk ve Rus yetkili birimleri ticaretin aksamadan ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için alternatif ödeme yöntemi arayışı içerisinde. Gündemde milli para birimleri ile ticaret, SWIFT yerine Rus sistemi SPFS’ye katılım ve barter gibi seçenekler yer alıyor” dedi.

Alçak gerilim şalt ürünleri sektörünün köklü markalarından Sigma Elektrik, 7 – 9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Dubai Middle East (MEE) 2022 fuarına katıldı. Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sigma Elektrik Genel Müdürü Murat Akgül, “Bu yıl 11’nci kez katıldığımız fuarda beklentimizin üzerinde bir taleple karşılaştık. Özellikle Rusya’dan müşteri adayları yoğun ilgi gösterdi. Bunun en önemli nedeni Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya birçok noktada ambargo uygulaması. Rusya’nın elektrik malzemelerinde en önemli ithalat pazarları olan Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya gibi ülkelerle Ambargo sebebiyle ticaret yapamamaları. Bu ülkelere alternatif ülkemiz dışında da gidebilecekleri başka yakın bir pazar da yok. Ayrıca kaliteli ürün üretmemiz ve lojistik anlamındaki maliyet avantajımızla Rus müşteriler rotalarını ülkemize çeviriyor” diye konuştu.

“SWİFT sisteminden çıkıldı, ödemelerde sorun yaşanıyor”

Türk elektrik malzemeleri sektörünün Rusya’ya olan ihracatından da söz eden Akgül, “Sektör olarak Rusya’ya yılda onlarca milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Ancak savaş ve neticesinden gelen ambargo sebebiyle Rusya’nın SWİFT sisteminden çıkarılması nedeniyle ödemeler konusunda sorun yaşanıyor. Yetkililer zorunlu ticaret partnerimizle ticaretin aksamadan ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için alternatif ödeme yöntemi arayışındalar. Gündemde milli para birimleri ile ticaret, SWIFT yerine Rus sistemi SPFS’ye katılım ve barter gibi seçenekler yer alıyor” şeklinde konuştu.

“Soruna kısa sürede çözüm bulunmalı”

Rusya pazarı için yeni ödeme koşullarını konuşmanın tam zamanı olduğuna dikkat çeken Murat Akgül, “Bu durum diğer sektörleri de ilgilendiren bir konu. Artık Rusya ile yeni çalışma şekilleri belirlenmeli ve karşılıklı güven oluşturacak, örneğin sigorta gibi, yöntemler belirlenmelidir. Fuarda Rus müşterilere çeşitli öneri sunmakla beraber aksiyon almak için henüz erken olduğunu, ama her iki ülkenin yetkili birimlerinin kısa sürede bir çözüm yolu bulacağına inandığımızı belirttik. Onlar da bizimle, iki ülke arasında daha sağlam bir ticaret zemininin oluşturulması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirttiler. Eğer yetkililer kısa sürede güvenli ticaretin önünü açabilirlerse ihracatımızın önceki yıllara göre ciddi bir şekilde artacağını öngörmekteyiz” diye konuştu

“Sektörümüzün cari açığının azaltılmasına katkı sunmayı hedefliyoruz”

Akgül, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye elektrik malzemeleri sektörü özelinde baktığımızda ülkemizin ihracatı maalesef dünyadaki toplam ihracat rakamın yüzde 1’i seviyesinde bile değil. Ayrıca ülkemizin İhracat rakamı ithalat rakamının çok altında. Sektörümüzde cari açık oldukça fazla. Yerli bir üretici olarak, ihracatta çözüm odaklı hareket ederek mevcut pazarlarımızı büyütmeyi ve yeni pazarlara açılmayı