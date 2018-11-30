Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Apple'dan tacını geri aldı
Apple'dan tacını geri aldı
Onur Genç CEO oldu
Onur Genç CEO oldu
Türk sinemas öne çıktı
Kalbi İstanbul'da attı
SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi!
Dans filmlerine ödül
Maltepe eğitimi konuştu
Maltepe eğitimi konuştu

Mısır ve Kuzey Afrika pazarından Günsan’a yoğun ilgi

Anahtar ve priz sektöründe yenilikçi teknolojiyle geliştirdiği ürünlerle fark yaratan Günsan, elektrik elektronik sektörünün önemli buluşmalarından 28. Electricx Mısır ve Kuzey Afrika Elektrik ve Enerji Fuarı’na katıldı.

Mısır ve Kuzey Afrika pazarından Günsan’a yoğun ilgi
banner17

Anahtar ve priz sektöründe yenilikçi teknolojiyle geliştirdiği ürünlerle fark yaratan Günsan, elektrik elektronik sektörünün önemli buluşmalarından 28. Electricx Mısır ve Kuzey Afrika Elektrik ve Enerji Fuarı’na katıldı. Anahtar priz ve yeni seri şalt ürünlerini yüksek ticaret potansiyeline sahip Kuzey Afrika pazarıyla buluşturan Günsan, fuar boyunca önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi.
 
Enerji sektörünün önemli buluşmalarından biri olan ve bu yıl “Gelecek Dijitalde” konseptini vurgulayan 28. Electricx Mısır ve Kuzey Afrika Elektrik ve Enerji Fuarı’na Türk markaları damga vurdu. Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirilen fuar, elektrik ve enerji sektöründeki yüksek ticaret potansiyeli olan lider firmaları bir araya getirdi.
 
Enerji endüstrisinin kalbinin attığı, sektörün en köklü fuarına yenilikçi ürünleriyle katılan Günsan, Kuzey Afrika pazarından gelen tedarikçiler ile bir araya geldi. Pazar payını ve marka bilinirliğini arttırmak amacıyla sergilediği ürünleri oldukça ilgi görürken, hedef odaklı ziyaretçilerle Günsan kalitesini buluşturdu.
 
Kuzey Afrika pazarı yakın takipte  
 
Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Alişan Çapan, Kuzey Afrika pazarındaki yeni iş fırsatlarına odaklandıklarını belirterek şunları söyledi: “Electricx Mısır ve Kuzey Afrika Elektrik ve Enerji Fuarı, enerji sektörünün en köklü organizasyonlarından biri. Son dönemde özellikle Afrika pazarını yakından takip ediyoruz. Hedefimiz ilerleyen dönemlerde bu bölgedeki ürün ihtiyacını karşılayacak yeni ürün gruplarını pazara sunmak. Bu açıdan fuar, yeni iş bağlantıları sağlamamız adına önemli katkılar sağladı.”
 
 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GünsanMısırAfrika
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1