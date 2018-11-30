Mısır ve Kuzey Afrika pazarından Günsan’a yoğun ilgi

Anahtar ve priz sektöründe yenilikçi teknolojiyle geliştirdiği ürünlerle fark yaratan Günsan, elektrik elektronik sektörünün önemli buluşmalarından 28. Electricx Mısır ve Kuzey Afrika Elektrik ve Enerji Fuarı’na katıldı. Anahtar priz ve yeni seri şalt ürünlerini yüksek ticaret potansiyeline sahip Kuzey Afrika pazarıyla buluşturan Günsan, fuar boyunca önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi.



Enerji sektörünün önemli buluşmalarından biri olan ve bu yıl “Gelecek Dijitalde” konseptini vurgulayan 28. Electricx Mısır ve Kuzey Afrika Elektrik ve Enerji Fuarı’na Türk markaları damga vurdu. Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirilen fuar, elektrik ve enerji sektöründeki yüksek ticaret potansiyeli olan lider firmaları bir araya getirdi.



Enerji endüstrisinin kalbinin attığı, sektörün en köklü fuarına yenilikçi ürünleriyle katılan Günsan, Kuzey Afrika pazarından gelen tedarikçiler ile bir araya geldi. Pazar payını ve marka bilinirliğini arttırmak amacıyla sergilediği ürünleri oldukça ilgi görürken, hedef odaklı ziyaretçilerle Günsan kalitesini buluşturdu.



Kuzey Afrika pazarı yakın takipte



Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Alişan Çapan, Kuzey Afrika pazarındaki yeni iş fırsatlarına odaklandıklarını belirterek şunları söyledi: “Electricx Mısır ve Kuzey Afrika Elektrik ve Enerji Fuarı, enerji sektörünün en köklü organizasyonlarından biri. Son dönemde özellikle Afrika pazarını yakından takip ediyoruz. Hedefimiz ilerleyen dönemlerde bu bölgedeki ürün ihtiyacını karşılayacak yeni ürün gruplarını pazara sunmak. Bu açıdan fuar, yeni iş bağlantıları sağlamamız adına önemli katkılar sağladı.”



