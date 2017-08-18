MKEK'te toplu iş sözleşmesi imzalandı

KIRIKKALE (AA) - Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında devam eden toplu iş görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

MKEK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, metal iş kolundaki iş yerlerinde çalışan 2 bin 483 kişi, petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç iş kolundaki iki iş yerinde çalışan 388 kişi olmak üzere 2 bin 871 işçinin, toplu iş sözleşmelerinden yararlanacağı belirtildi.

Yeni dönem toplu iş sözleşmelerinin 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacağı ve 2018 Aralık ayında sona ereceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2017 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'ne uygun olarak işletme toplu iş sözleşmelerimizde birinci yıl birinci altı ay yüzde 7,5, birinci yıl ikinci altı ay yüzde 5, ikinci yıl birinci altı ay yüzde 3,5 ve ikinci altı ay yüzde 3,5 oranında zam yapılmıştır."