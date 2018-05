Mobilyacılar da KDV indirimi talep ediyor

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Mobilya satışlarında KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi talebinde bulunan sektör temsilcileri, bu indirim sayesinde satışların yüzde 35-40 civarında artarak 50 milyar lirayı aşabileceği görüşünde birleşiyor.

Gayrimenkul sektöründe 150 metrekare ve üzeri konut satışlarında KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi sonrası mobilyacılar da geçen yıl mobilya satışlarındaki KDV indiriminin tekrar getirilmesini istiyor.

Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geçen yıl şubat-eylül döneminde mobilyada KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesiyle iç satışların yüzde 36-37 arttığını söyledi.

Sektörde çok ciddi bir canlılık yaşandığını, bunun ihracata da olumlu yansıdığını anımsatan Güleç, 2017'de 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını aktardı.

Güleç, bu indirimin sektörü canlandırdığını, satışları ve istihdamı artırdığını kaydederek, 8 aylık sürede mobilyada KDV indirimi sayesinde doğrudan ve dolaylı olarak ek 100 bin istihdam sağlandığını bildirdi.

Konut sektöründeki yaşanan durgunluğun aşılması için yapılan çalışmalardan ve hükümetçe sağlanan teşviklerden bahseden Güleç, bu durgunluğun bir benzerini de mobilya sektörünün yaşadığını ifade etti.

Güleç, mobilyada ham maddeye çok ciddi zamlar geldiğini belirterek, "Bunu hızlı satışla telafi edebiliriz. Bu yüzden hem sektörün canlanması, hem satışlarımızın artması için mobilyada KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesini istiyoruz. Bu hem tüketiciye hem de üreticiye yarar." diye konuştu.

- "Satışlar yüzde 35-40 artar"

Güleç, Türkiye genelinde 61 ilde tam 36 bin mobilya üreticileri bulunduğunu belirterek, böyle bir indirimin şehirlerin ekonomilerine de ciddi katkı sağlayacağını vurguladı.

Yılın ilk 4 ayında ihracatta yüzde 20 civarında artış yaşadıklarını dile getiren Güleç, "Ancak ilk 4 ayda mobilya satışlarında miktar bazında yüzde 20'lik bir gerileme var. Geçen yıl 40 milyar liralık mobilya satışı oldu iç pazarda. Eğer KDV indirilmezse bu rakamın 35 milyar liralara gerileyeceğini, KDV'nin indirilmesi halinde ise 50 milyar lirayı aşacağını düşünüyoruz. KDV indirilmesi halinde geçen yıla göre satışlarda yüzde 35-40 civarında artış sağlanabilir. Ayrıca mobilya sektörü lojistik, mermer, deri, ağaç işleme gibi 20 sektörü direkt etkiliyor. O sektörler de canlanacak. Kayıt dışılık düşecek, devletin geliri de artacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Düğün sezonunun başladığı bugünlerde KDV insin"

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan ise geçen yıl mobilya satışlarında KDV'nin yüzde 18'inden yüzde 8'e düşürülmesi sayesinde 8 aylık sürede satışlarda yüzde 30'luk bir artışın yaşandığını belirterek, satışların rakamsal boyutunun 40 milyar lirayı aştığını bildirdi.

Tüm sektörlerdeki yüzde 11'lik büyümeye rağmen mobilya sektöründe bu büyümenin çok daha yukarılarda büyüme gerçekleştiğini dile getiren Gürcan, üretim endeksinin ise yüzde 66 arttığını bildirdi.

Gürcan, "Son 15 yıldır verdiği dış ticaret fazlasıyla Türkiye'nin en çok ivme kazanan sektörlerinden olan, 2017'yi 2,7 milyar dolar ihracatla kapatan ve 2018 yılı için 3,5 milyar dolar ihracat hedefi bulunan sektörümüzün temsilcileri olarak satışlarımızda büyük bir etkisi olan düğün sezonunun başladığı bugünlerde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'de her yıl 600 bin çift evlendiğini aktaran Gürcan, hazırlıkların çok önceden başlasa da mobilya alımlarının son döneme bırakıldığını, bu yüzden halihazırda birçok çiftin mobilya almadığını söyledi.

- "Düğünlerde ortalama 40 bin liralık mobilya alınıyor"

Gürcan, iki bireyin ortak bir mülkiyette yaşamasının yeni bir düzeni de beraberinde getirdiğini belirterek, bekârken tek kişilik yatak, gardırop gibi tek tek ürün almanın yerini, yatak odası takımına bıraktığını, her iki tarafın da sevdiği ve misafirlerini daha rahat ağırlayabilecekleri mobilyaları tercih ettiğini aktardı.

Evliliklerde ortalama 40 bin liralık bir mobilya harcamasının olduğunun söylenebileceğini dile getiren Gürcan, şunları kaydetti:

"Bir de işe boşanmalar tarafından bakacak olursanız da her yıl ortalama 130 bin çift boşanıyor ve boşanmalar da 15 bin liralık bir mobilya harcamasını gündeme getiriyor. AVM'lerin yaygınlaşmasıyla birlikte perakende pazarında her geçen mağazalaşan ve markalaşan sektörümüzde döşemelik kumaşta yüzde 8'lik KDV ödenirken, iskeletine yüzde 18'lik KDV'nin ödenmesi fiyat dengesizliklerini oluşturuyor. Yetkililerin yüzde 8 KDV oranının devamlı olması için tekrar konuyu gözden geçirmesini, bu KDV indiriminin devamlı olmasını istiyoruz. Son 5 yılda 2 defa yüzde 8 seviyesine çekildiğinde sektörün yükselişini gördük. Ayrıca sektör kayıt altına girdiğinde kredi çekimlerinden de gözlenmektedir. Aynı tekstilde olduğu gibi yüzde 8 KDV sabit olmalıdır."

Gürcan, iç piyasada yaşanan durgunluğun KDV indirimiyle atlatılabileceğini sözlerine ekledi.