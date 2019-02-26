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Mondelēz International Türkiye’de Üst Düzey Atama

Mondelēz International Türkiye’de, Çikolata & Bisküvi Kategori Planlama ve Aktivasyon Müdürlüğü görevine, hızlı tüketim sektöründe pazarlama ve satış geliştirme uzmanlığı bulunan Asaf Kaan Günhan getirildi.

Mondelēz International Türkiye’de Üst Düzey Atama
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Asaf Kaan Günhan, Mondelēz International Türkiye Çikolata & Bisküvi Kategori Planlama ve Aktivasyon Müdürü pozisyonuna atandı. Günhan, kategori satış ve iş geliştirme alanlarının işleyişinden sorumlu olacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olan ve İstanbul Üniversitesi’nden MBA diplomasına sahip Günhan, kariyerine 2004 yılında ANP Tarım San. Tic. Ltd. Şti. şirketinde Yönetici olarak başladı. 2007 yılından itibaren Coca-Cola İçecek’te değişik görevler üstlenen Günhan, Mondelēz International Türkiye’ye katılmadan önce Coca Cola Company’de Doğadan Ticari Pazarlama Müdürü olarak görev alıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Mondelēz International TürkiyeÇikolata & Bisküvi Kategori Planlama Ve Aktivasyon MüdürlüğüAsaf Kaan Günhan
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