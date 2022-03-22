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MOYSAD yönetim kurulu Ticaret Bakanı'nı ziyaret etti

Mobilya sektörüne öncülük etmek için sektörün önde gelen markaları tarafından kurulan Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği’nin (MOYSAD) Yönetim Kurulu üyeleri Ticaret Bakanı Mehmet MUŞ’u ziyaret etti. 

MOYSAD yönetim kurulu Ticaret Bakanı'nı ziyaret etti

Ankara’daki bakanlık binasında gerçekleşen görüşmede sayın Bakana derneğin çalışmaları ve sektörün sorunları ile ilgili bilgi verdiklerini kaydeden dernek yönetim kurulu başkanı Alpaslan Baki Ertekin, oldukça verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Her zaman olduğu gibi sektörde birlik ve beraberliğin yeniden tesis edilmesinin önemine vurgu yaptıklarını söyleyen Ertekin, öncelikli hedeflerinin fuar konusu olduğunu ve bu konuyla alakalı olarak sayın Bakanla beklentilerini paylaştıklarını anlatarak, kendisinden İstanbul Fuar Merkezi alanında kapasite artırımıyla ilgili bir çalışma yapıldığı bilgisini öğrendiklerini söyledi. Ertekin ayrıca yönetim kurulu olarak sektörün ortak ve tek bir fuar çatısı altında birleşmesinin önemini ifade ettiklerini ve Bakan Bey’in de bu konuda kendileri ile aynı fikirde olduğunu sözlerine ekledi.  

Görüşmede son olarak sektörde artan maliyetlerin yarattığı fiyat baskısı ve özellikle hammaddeye gelen üst üste zamlar nedeniyle yaşanan sıkıntıların konuşulduğu öğrenildi. 

Görüşmeye katılan isimler şöyle: 

1- Alpaslan Baki ERTEKİN
2- Davut DOĞAN
3- Metin GÜLTEPE 
4- Berna GÖZBAŞI 
5- Mehmet YAYLA 
6- Mustafa Kemal KAYALAR 

DERNEK ÜYE MARKALARI

ADORE, ALFEMO, BELLONA, BY KEPI, CASA, ÇETMEN, ÇİLEK, DİVANEV, DOĞTAŞ, ENZA, FATİH KIRAL, GÜNDOĞDU, İSTİKBAL, İŞBİR, KELEBEK, KİLİM, KONFOR, LOVA YATAK, MODALIFE, MONDI, RAPSODİ, VİZE, YATAŞ, YATSAN, ZEBRANO 

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Anahtar Kelimeler:
MOYSADTicaret BakanıTicaret Bakanı Mehmet Muş
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