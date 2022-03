Muratbey'den Yaşlılara Saygı Haftası'nda anlamlı etkinlik

Her yaştan tüketicinin büyük bir ilgiyle tercih ettiği inovatif ürünlerle kendinden söz ettiren Muratbey, sosyal sorumluluk projeleriyle de Türkiye’ye değer katmaya devam ediyor. Pandemi döneminde toplum sağlığını destekleyecek çalışmalar yürüten Muratbey, “Yaşlılara Saygı Haftası” dolayısıyla Kızılay Bakım işbirliğiyle Kızılay Bakım Zeynep M. Nedim Oyvar Huzurevi sakinlerine özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Kızılay Bakım yetkilileri, Muratbey’e, verdikleri sağlıklı yaşam bilgileri, hassasiyetleri ve toplum sağlığına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Özellikle yaşlıların rahatlıkla tüketebileceği daha az tuzlu, bağışıklığı güçlendiren ve kemik sağlığına katkıda bulunan D vitaminiyle zenginleştirilmiş ürünleriyle dikkat çeken Muratbey’ in sponsorluğundaki etkinlikte Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, D vitamini ve sağlıklı beslenme konulu bir seminer verdi.

D vitamini ve kalsiyum ikilisine dikkat

Seminerde ileri yaşlarda beslenmede peynirin önemine işaret eden Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, ileri yaşlarda daha sağlıklı olmanın yolunun anne karnından başlayarak kalsiyum ve D vitamini yeterli miktarda almaktan geçtiğini vurguladı. Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, “Kalsiyum denilince akla süt, D vitamini deyince güneş gelir. Her gün yetişkin yaştaki birinin 1000 mg. kalsiyuma ihtiyacı vardır. Bunu süt, yoğurt ve peynir olarak alabiliriz. Bunun yanı sıra güneş ışığı yani D vitamini de gerekiyor. Güneş ışığı kemikleri koruyor, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Özellikle 70 yaş üstünde D vitaminine çok fazla ihtiyaç vardır. Yaş ilerledikçe deri inceldiği ve güneşe az çıkıldığı için, ayrıca bağırsaklarda emilim azalması gibi sebepler yüzünden vücuda daha az D vitamini alınıyor. Vücuda alınan kalsiyum, D vitamini aracılığıyla kemiklere yerleştirilir. Dolayısı ile vücutta D vitamini yetersiz ise kalsiyum görevini yapamaz. D vitamininin besinsel kaynakları son derece sınırlıdır. Yiyeceklerimizde çok az bulunuyor. Balık, karaciğer ve yumurta sarısı hariç besinlerde bulunmuyor. Bunlarla da günlük ihtiyaç karşılanamıyor. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde toplumun genel sağlığını korumak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için besinler, D vitamini ile zenginleştirilmektedir. Bunun en güzel örneklerinden biri Türkiye’de tek olan Muratbey D vitaminli peynirlerdir.” dedi.

Prof. Garipağaoğlu, daha iyi ve kaliteli bir yaşam için yaşlı bireylerin yeterli ve dengeli beslenmelerinin, fiziksel olarak da aktif olmalarının önemli olduğunu belirtti.

İleri yaşlarda peynir tüketimi çok önemli

Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, sadece kahvaltıda değil günün her saati yenilebilecek peynirin, içeriği nedeniyle eşsiz bir besin olduğunu vurgulayarak faydalarını şöyle sıraladı: “Protein ve kalsiyum deposu peynir, kemik sağlığının korunmasında öne çıkan bir besindir. İçerdiği Kalsiyum, Fosfor, Sodyum ve Klorid mineralleri nedeniyle Osteoporoza karşı koruyucudur. Kanser ve damar tıkanıklığı hastalıkları (inme), hipertansiyon, obezite ve insülin direncine karşı koruyucudur. Ayrıca antioksidan (yaşlanma, kanser, iltihaplanma vb önleyici), antimikrobiyal (enfeksiyon önleyici), antiproliferatif (hücre çoğalması ve büyümesini önleyici) özellik taşır. Kalsiyum, demir, çinko, magnezyum gibi önemli minerallerin emilimini de düzenleyen, yağda eriyen vitaminleri (ADEK) vücuda kazandıran peynir, eşsiz bir besindir”.

Seminer sonrası, ikram edilen Muratbey’in az tuzlu ve D vitamini zengini peynirlerini çok beğenen Kızılay Bakımevi sakinleri ile keyifli bir sağlıklı yaşam sohbeti yapan Prof. Garipağaoğlu, burada bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Etkinlik sonunda yapılan çekilişte bakımevi sakinlerinden Namık Kemal Erol, Muratbey ürünleri ile dolu bir hediye paketi kazandı.

Hem az tuzlu hem D vitaminli ürünler

Peyniri günün her saatinde yenilebilen sağlıklı bir ürün olarak konumlandıran Muratbey, daha az tuzlu ve D vitamini ile zenginleştirilmiş peynirleriyle dikkat çekiyor. Muratbey'in özellikle Burgu, Sürmeli ve Topi peynirleri; tansiyon, kalp damar hastaları, kilo kontrolü ya da diyet yapanlar için öneriliyor. Vitamin D ile zenginleştirilmiş; kalsiyum, protein ve fosfor yönünden güçlü “Muratbey Misto ve Muratbey Plus peynirleri” de özellikle osteoporoza karşı kalkan görevi üstleniyor. Muratbey Plus Burgu, Plus Taze Peynir, Plus Taze Kaşar ve Muratbey Misto ürünlerinin sadece 100 gramında 5 mcg D vitamini bulunuyor. Bu ürünlerin 100 gramı, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Beslenme Rehberine (TÜBER) göre 2 yaş üstündeki tüm bireylerin günlük D vitamini gereksiniminin yüzde 33'ünü karşılıyor.