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MÜSİAD Fethiye Şubesi açıldı

- MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Amacımız ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi kalkındırmak. Aynı zamanda tüm dünyadaki ümmeti kalkındırarak bir araya getirmek"

MÜSİAD Fethiye Şubesi açıldı

MUĞLA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Amacımız ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi kalkındırmak. Aynı zamanda tüm dünyadaki ümmeti kalkındırarak bir araya getirmek." dedi.
Kaan, Babataşı Mahallesi'ndeki MÜSİAD Fethiye Şubesi açılışında, İstanbul'dan sonra yurt dışında en çok bilinen kentin Muğla olduğunu söyledi.
Muğla'nın en güzel ilçelerinden Fethiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kaan, "MÜSİAD, dünya genelinde en etkin, yaygın sivil toplum kuruluşu. Türkiye'yi temsil ediyoruz. Uluslararası alanda da bir ticari ataşe gibi çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bugün itibarıyla Fethiye de MÜSİAD dünyasına bağlanmış oldu. Amacımız ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi kalkındırmak. Aynı zamanda tüm dünyadaki ümmeti kalkındırarak bir araya getirmek." diye konuştu.
Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner ise şubenin ilçeye, Muğla'ya ve Türkiye'ye çok ciddi katkı sunacağına inandığını anlattı.
Fethiye'nin yüzde 45'lik kesiminin tarımla, yüzde 55'inin de turizmle uğraştığını belirten Şahiner, şubenin bölgede istihdam ve ekonomiye ciddi katkı sağlayacağını kaydetti.
Konuşmaların ardından şubenin açışı yapıldı.
Törene, AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan da katıldı.

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