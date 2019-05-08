Mustafa Kaçmaz, öğrencilerle bir araya geldi

Öğrencilerin bahar şenlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda konuşan Mustafa Kaçmaz, 1972 yılına Erzincan’dan yola çıkarak başladığı yolculuğu, süreçleri, Mutlusan Elektrik ailesinin oluşum sürecini öğrencilere aktardı.Kaçmaz, 40.000 metrekare kapalı alanı olan üretim tesisi, 600'ü aşkın çalışma arkadaşları, 85'ten fazla ülkeye ihracatı ve 81 ilde varolan bayileri hakkında bilgi verdi.Çalışmanın, azim ve özverinin hayattaki en net örneklerinden birisi olduğunu ifade eden Mustafa Kaçmaz, öğrencilere asla pes etmeden hayat yolculuğunda karşılarına çıkabilecek her durumu aşabileceklerine inanmalarını istedi.Ailesi ve yaşamı hakkında örneklerle konuşmasını tamamlayan Mustafa Kaçmaz, şirket ve tüm ekibinin sloganı olan “Biz çalışırken mutluyuz” cümlesiyle konuşmasını tamamladı.